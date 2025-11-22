Водителя оштрафовали за регулирование скорости "дворников" в авто: где это произошло

Решение осталось в силе даже после рассмотрения кассационной жалобы в Высшем земельном суде Карлсруэ, потому что управлять стеклоочистителями с помощью сенсорного экрана во время движения запрещено. Только подрулевым рычагом.

Правда, такая строгая законодательная норма применяется не во всех странах Евросоюза, но Германия это впервые начала еще в 2020 году.

Как пишет ergo.de, использование стационарно установленных сенсорных экранов в автомобилях можно юридически и практически приравнять к использованию мобильного телефона во время управления автомобилем. Это самое подтверждают эксперты немецкого автомобильного клуба Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC).

Где граница разрешенного и запрещенного

Прежде всего любой прибор информации, контроля, регулировки сильно отвлекает внимание водителя. Пользование сенсорным экраном или мобильным телефоном во время управления автомобилем – самое распространенное.

Особенно телефоном, за пользование которым штрафуют безжалостно. Сенсорный экран мультимедийки к телефону приравняли на том же основании.

Высший национальный суд трактовку этой законодательной нормы утверждает так: водители могут использовать встроенные сенсорные экраны автомобиля. Однако это разрешено только при условии, что для активации функции достаточно быстрого взгляда.

Экран создан для удобств, но во время движения внешние камеры могут зафиксировать на нем незаконные манипуляции водителя. Фото: из открытых источников

Поэтому с юридической точки зрения, использование сенсорных дисплеев в автомобилях, по крайней мере в Германии, приравнивается к использованию мобильного телефона. Удивительно, но это касается всех систем в автомобиле, включая стеклоочистители и кондиционер.

Сенсорные экраны были, есть и будут, но...

Сенсорные экраны устанавливаются заводом-изготовителем как в автомобили с двигателем внутреннего сгорания, так и в аккумуляторные машины. Он сертифицирован и признан безопасным для автомобильной эксплуатации.

Упомянутый выше Высший региональный суд Карлсруэ пришел к выводу, что регуляторы скорости стеклоочистителей, встроенные в сенсорные экраны автомобилей (тогда речь шла конкретно об автомобиле Tesla), являются "элементами управления, связанными с безопасностью", но их не стоит расценивать как электронное устройство.

Такое действие перед выездом или на обочине во время остановки законно, но манипуляции с регулированием скорости "дворников" в движении уже считаются противоправными. Фото: открытые источники

Сенсорный экран во время движения требует лишь короткого взгляда водителя. А в этой ситуации владелец Tesla пытался изменить скорость стеклоочистителей, что требовало нескольких секунд внимания.

Цитируя stvo2go.de, вспомним одно уточнение относительно "Ограничения использования сенсорного экрана при управлении транспортными средствами и их мобильных устройств" (§ 23 параграф 1a, 1b StVO, MMR 2018, 69). Там четко указано, что "короткий взгляд" имеет собственную величину – абсолютная максимальная продолжительность в одну секунду должна служить ориентиром.

"Если учесть этот порядок величины, это убедительно говорит о том, что, например, ручной ввод адреса через сенсорный экран навигационной системы в целом неприемлемо, поскольку это регулярно требует отрывать взгляд от экрана на слишком долгое время", – отмечают юристы.

Лучше остановиться на обочине и отрегулировать работу стеклоочистителя, как это вот показано на примере Tesla (см. видео ниже).

Когда эта норма не действует

Если для выполнения маневра задним ходом или парковки используется экран или проекция поля зрения, при условии, что транспортное средство движется только со скоростью ходьбы, требование "короткого взгляда" не применяется (§ 23 абзац 1a предложение 2 пункт 1 StVO).

Это же касается современных коммерческих автомобилей, где вместо зеркал установлены камеры и дисплеи. Смотри, но без ущерба на внимание дороги впереди. Это обусловлено нормой использования электронных устройств, заменяющих или дополняющих установленные зеркала (§ 23 абзац 1a предложение 2 пункт 2 StVO).

Таким образом отвлечение внимания даже в две секунды считается слишком длительным. Так что при необходимости лучше взять направо, остановиться на минуту-другую и сделать необходимую операцию на сенсорном экране. Иначе – штраф.

Сколько стоит манипуляция на экране

В StVO это нарушение прописано четко, что и подтверждено в судебных решениях. Без нанесения вреда другим участникам дорожного движения водителю за незаконное использование электронного устройства выпишут штраф в 200 евро, то есть почти 10 000 гривен.

Приятная новость все-таки есть: некоторые производители автомобилей уже начали устанавливать вместо цифровых команд в сенсорных устройствах классические регуляторы в виде кнопок, рычагов или регуляторов контактного невизуального действия, за которые штраф не предусмотрен.