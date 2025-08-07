Водителя Porsche оштрафовали за скорость в 320 км/ч на автобане в Германии

Как известно, автобан – это место, где можно развивать высокую скорость, но на самом деле на них есть несколько участков с ограничениями. Как отмечает Carscoops, недавно один водитель Porsche убедился в этом на собственном опыте. По данным немецких властей, вдоль автострады А2 на участке с ограничением скорости вблизи Магдебурга находился прицеп правоохранителей.

Во время эксплуатации прицеп зафиксировал, что один водитель двигался со скоростью 321 км/ч в зоне с ограничением скорости 120 км/ч. Полиция сообщила, что владельцу Porsche грозит штраф в размере 900 евро и две штрафные санкции в водительском удостоверении, а также трехмесячный запрет на управление транспортными средствами.

Правоохранители обнародовали этот инцидент, чтобы напомнить водителям, что ограничения скорости “служат для защиты всех” и “обеспечивают вашу безопасность на дороге”. Они добавили, что соблюдение правил позволит водителям “избежать значительных штрафов, штрафных баллов в водительских правах и запрета на управление транспортным средством”.

Издание Tagesschau сообщает, что неизвестный мужчина управлял Porsche Panamera. Пока неизвестно, какая именно версия, но Panamera Turbo S E-Hybrid с высокой производительностью имеет совокупную мощность 782 л.с. и максимальную скорость в 325 км/ч.

Интересно, что в статье упомянут случай, когда водитель Bugatti ехал со скоростью 417 км/ч по той же дороге. Этот инцидент произошел в 2021 году, и власти пытались выяснить, принимал ли водитель участие в незаконных гонках. Однако, как сообщается, расследование было завершено из-за “недостаточного подозрения в преступлении”.