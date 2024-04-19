Водородная концепция Toyota не нравится многим пользователям - многие владельцы недовольны покупкой, подают иски в суд и требуют возврата средств.

Проблемы с заправочными станциями, рост расходов на топливо, стремительное падение стоимости перепродажи. Все это основные причины почему владельцы, которые приобрели водородную Toyota, чувствуют себя "обманутыми и введенными в заблуждение".

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Mirai в переводе с японского означает "будущее". Когда Toyota сделала большую ставку на то, что водород - это будущее вождения, название своего первого электромобиля на топливных элементах с водородным двигателем Toyota Mirai казалось подходящим шагом для этих амбиций.

Дела пошли не так. Как выяснили первые пользователи, Mirai не был идеальным будущим, каким многие хотели его видеть. На самом деле из-за слабой инфраструктуры и неадекватной амортизации некоторые владельцы обращаются к Toyota с просьбой о выкупе - и даже подают иски в суд. Сегодня многие из них разъярены, чувствуя себя обманутыми из-за покупки автомобиля, который, по их мнению, имел огромный потенциал, но так и не получил топливной инфраструктуры, необходимой для его поддержки.

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В заявлении для сайта InsideEVs официальные лица Toyota сказали, что знают о проблеме и активно работают с владельцами, чтобы решить их проблемы.

"Toyota признает, что некоторые клиенты Mirai в Калифорнии могут столкнуться с проблемами заправки из-за недавнего закрытия водородных станций", - заявили в компании. "Пострадавшие клиенты Mirai могут найти другие станции в регионе с помощью таких инструментов, как веб-сайт партнерства Hydrogen Fuel Cell Partnership, или связаться с нашим центром взаимодействия с брендами, чтобы обсудить другие доступные им ресурсы".

В компании добавили: "Мы будем продолжать работать с пострадавшими клиентами Mirai, чтобы помочь определить пути решения их проблем в каждом конкретном случае. Мы по-прежнему стремимся сотрудничать с заинтересованными сторонами для поддержки инфраструктуры заправки водородным топливом в Калифорнии сейчас и в будущем".

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Технология водородных топливных элементов все еще находится в зачаточном состоянии. Но если есть какая-то компания, которая лучше всего подходит для поставки водородного потребительского автомобиля то это Toyota. В конце концов, автопроизводитель работал над этой технологией в течение трех десятилетий и фактически продал первый Mirai в 2015 году.

По своей сути Mirai является электрическим автомобилем - водород при взаимодействии с кислородом выделяет электроэнергию, которая и приводит автомобиль в движение. Вместо того, чтобы тратить время на передачу электроэнергии от сети к батарее, водородные авто хранят сжатый водород в резервуарах, что позволяет заряжать крошечную бортовую батарею только водой и теплом как побочными продуктами.

Водород может иметь большую перспективу, если его сжигать в традиционных двигателях внутреннего сгорания. Такие эксперименты были у BMW и ряда других автопроизводителей. Но до массового производства дело пока не дошло. Плюсы такой технологии заключаются в том, что автомобиль может ездить как на бензине, так и на водороде. Фактически это аналог технологии LPG, но с полностью экологическим выхлопом.