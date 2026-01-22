Военная логистика запросила технику, значение которой не менее важно, чем танки

Дарителем техники выступил "Межрегиональный координационный гуманитарный штаб" из Винницы. В общественном объединении отметили, что это уже 25 по счету помощь упомянутой бригаде за время полномасштабной войны.

Напомним, штаб функционирует на период действия военного положения для координации усилий местного самоуправления, бизнеса и волонтеров в оказании помощи армии.

С адаптацией для работы в войсках

Топливозаправщики АПЗ-20К размещены на четырехосном шасси Renault K с колесной формулой 8х4. Машина с 430-сильным двигателем, хотя силовой потенциал может быть 380 и даже 460 л.с. и более, хорошо известна в строительной отрасли с самосвальным кузовом. Однако есть и не менее популярные версии с бортовым кузовом, обычно с КМУ.

В исполнении топливозаправщика обе машины имеют одинаковые по вместительности цистерны, разделены на две секции. Одна на 14 000 литров, а другая – на 6 000 литров. Это позволяет транспортировать как бензин, так и дизель. Кому резервуар будет меньше, а кому больше – определяется из потребностей автопарка и заказа.

На передовой и в тылу заправку в полевых условиях фронта или полигона обеспечивают вот такие машины армейской логистики. Фото: МКГШ

Танковую роту за рейс заправит

Если это будет заказ из танкового батальона, то обе секции цистерны служба тыла может наполнить и отправить с соляркой. 20 000 литров горючего хватит для заправки с одного рейса примерно 16-17 танков Т-72.

Баки каждой такой машины рассчитаны на 1200 литров (внутренние 705 л + внешние 495 л). Это даже чуть больше роты, если в среднем в ней 13 танков.

С точностью до литра

Аппаратура дозированной выдачи позволяет заправлять одновременно несколько машин. По сути, это мобильная АЗС, которая не только доставит или будет работать как временный склад горючего.

Учет ведется точный, ошибка может быть в пределах литра и даже меньше. Так что заливать горючее в боевые мащиши оператор будет в точности.

Техника уже в автопарке и, вероятно, ходит логистическими маршрутами от армейских складов до непосредственно получателей заказанного бензина или дизеля.