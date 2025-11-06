Война в Украине побудила европейцев к переделке классической спецтехники: как они это делают

Экспериментальная разработка перед этим успешно прошла апробацию с телескопическим погрузчиком. Как пишет еженедельник Ritz Herald, партнером выступила компания Liebherr, специалисты которой консультировали разработчиков из конструкторского бюро Hintsteiner.

Эксперты уже отмечают, что продемонстрирована инновационная модульная система, разработанная совместно с Liebherr, существенно повышает безопасность гражданского и коммунального транспорта в зонах высокого риска.

Читайте также Экскаватор-погрузчик JCB в Киеве получил бронированную кабину

Главная привлекательность в том, что она позволяет быстро переоборудовать строительные и логистические транспортные средства. Речь идет не только о тестовом погрузчике с телескопической стрелой, но и о фронтальных погрузчиках, автомобильных кранах, машинах транспортной логистики или другом транспорт.

Потребность в гражданских машинах с модульной технологией бронирования в дальнейшем будет только расти – времена такие настали. Фото: Hintsteiner

Для зоны ликвидации последствий обстрела

Практика показала, что в современной нестабильной среде транспортные средства, используемые в зонах восстановления как вот Украина или сектор Газа, других регионах стихийных бедствий, сталкиваются с беспрецедентными рисками.

Это могут быть как взрывы бытового газа, так и управляемых авиабомб, ракет, "шахедов", или просто пули, обломки артиллерийских снарядов.

Со всех сторон машину и ее оператора прикрывает модульная защита уровня STANAG 2. Фото: Hintsteiner

Читайте также Еще один трактор с бронированной кабиной показали в Киеве

Как это ни прискорбно, но до сих пор не существовало ни одного готового к выходу на рынок гибкого решения для защиты этих типов машин. Отдельные попытки были, но они ограничивались спецзаказами на одну-две машины.

"Hi2Protect возникла из критической потребности. Хотя многие транспортные средства имеют защищенные кабины для своих экипажей, их основные компоненты, включая гидравлику, электронику и силовые агрегаты, остаются очень уязвимыми. Наша система устраняет это слабое место, обеспечивая работоспособность транспортных средств, когда это больше всего нужно", – заявили в Hintsteiner Defence.

Легкий, практичный и безопасный

Новая система модульной защиты Hi2Protect базируется на многолетнем опыте Hintsteiner в высокопроизводительных композитах, армированных волокном.

Разработанная конструкция "подключи и защищай" позволяет легко устанавливать или снимать систему в течение нескольких часов, не требуя структурных модификаций или специальных разрешений.

Читайте также Бронированный экскаватор-погрузчик JCB будет служить в ВСУ

Несмотря на небольшой вес, система обеспечивает баллистическую защиту до уровня STANAG 2, гарантируя безопасность без ущерба для полезной нагрузки или маневренности.

С потенциалом двойного назначения

Систему модульной защиты Hi2Protect оправдано можно признать как крайне необходимым инструментом как армейского использования или служб спасения, так и для гражданского использования в зоне гуманитарных и строительных операций.

Модульная технология бронирования предусматривает применение этого принципа защиты ко всем типам и размерам спецтехники и транспортно-логистических машин. Фото: Hintsteiner

Благодаря потенциалу двойного использования для гражданского и военного применения, такая техника неоценимо важна для поддержки масштабных инфраструктурных проектов, ликвидации последствий стихийных бедствий и миссии гражданской защиты.

Защита людей прежде всего

Модули Hi2Protect из сложных углеродных конструкций для бронезащиты гражданских машин расцениваются как безопасность, эффективность и доступность. Речь идет не только о защите оборудования, но и о защите людей и обеспечении прогресса в сложных операционных условиях.