Volkswagen Group приступил к масштабной реструктуризации

Volkswagen Group начала масштабную реорганизацию так называемой "основной группы брендов", в которую входят Volkswagen Passenger Cars, Škoda, Seat/Cupra и Volkswagen Commercial Vehicles. Ключевая цель изменений – сокращение расходов на 1 млрд евро и повышение операционной эффективности в условиях замедления спроса и роста конкуренции на глобальном автомобильном рынке. Об этом пишет Укравтопром.

Общий план экономии предусматривает сокращение около 600 млн евро расходов на персонал и еще 400 млн евро благодаря оптимизации производственных процессов. Для этого концерн переходит к модели более жесткой централизации управления и устранения дублирования функций между брендами.

Ключевым элементом реструктуризации стала консолидация таких направлений, как производство, закупки и разработка. Отныне эти функции будут координироваться на групповом уровне, что должно сократить бюрократические процедуры и ускорить принятие управленческих решений.

Существенные изменения претерпела структура руководства. Из 29 должностей в правлении группы брендов будет ликвидировано 10. Каждый бренд оставит только четыре ключевые управленческие позиции, ответственные за генеральное руководство, финансы, продажи и управление персоналом. Такой шаг призван упростить вертикаль управления и уменьшить административные расходы.

Операционное управление критическими направлениями сосредотачивается в Вольфсбурге. Разработку, закупки и производство будут контролировать Кай Грюниц, Карстен Шнаке и Кристиан Фоллмер. Вместе с финансовым директором Дэвидом Пауэльсом и руководителями брендов они сформируют новый "Исполнительный комитет группы брендов" под председательством Томаса Шефера.

Аналитики отмечают, что такая реорганизация является ответом на структурные вызовы, с которыми сталкивается Volkswagen. Среди них – высокая себестоимость производства в Европе, давление со стороны китайских производителей электромобилей, необходимость масштабных инвестиций в программное обеспечение и электрификацию, а также снижение маржинальности традиционных моделей.

Ожидается, что централизация управления позволит концерну быстрее запускать новые модели, эффективнее использовать платформы и унифицированные компоненты, а также лучше контролировать расходы в период трансформации бизнеса.