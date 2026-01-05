Volkswagen открывает новую эру интерьеров: дебют салона нового поколения с ID. Polo

Обновленный интерьер задает стиль всем будущим моделям линейки ID. Основной акцент сделан на простое и понятное управление. Volkswagen возвращает физические кнопки для ключевых функций, дополняя их новыми дисплеями с четкой графикой и логичной структурой меню.

Материалы стали качественнее, с активным использованием переработанного содержания, а общее восприятие салона - теплее и “живее”.

Больше комфорта и новые цифровые возможности

Вместе с новой архитектурой интерьера ID. Polo получил и следующее поколение программного обеспечения. Оно открывает доступ к таким функциям, как управление одной педалью, усовершенствованные ассистенты парковки и новое поколение системы Travel Assist.

“Pure Positive”: межклассовой комфорт в компактном формате

Volkswagen продолжает традицию предлагать уровень комфорта, характерный для высших классов, даже в компактном сегменте. Новый ID. Polo создан в рамках дизайнерского языка Pure Positive - с акцентом на спокойствие, дружественность и положительные эмоции. Тканевые вставки на панели приборов и дверях, приятные на ощупь поверхности и продуманная эргономика формируют уютную атмосферу, которую дизайнеры описывают как “автомобиль-друг”.

Горизонтальная архитектура и большие экраны

Кокпит ID. Polo имеет четкую горизонтальную ориентацию. Два больших дисплея расположены на одной линии зрения:

10,25-дюймовый цифровой кокпит за рулем

почти 13-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы

Центральный дисплей легко доступен и для переднего пассажира, а кнопки климат-контроля и аварийной сигнализации вынесены в отдельную панель под экраном. Новый многофункциональный руль получил четко структурированные кнопки, а между подстаканниками и лотком для смартфона появился поворотный контроллер громкости - простой и знакомый элемент управления.

ID.Light

Световая система ID.Light претерпела серьезное обновление: теперь интерактивная световая полоса простирается не только по всей ширине панели приборов, но и переходит на передние двери. Отдельное внимание дизайнеры уделили деталям, которые вызывают эмоции. Внутри команды Volkswagen их называют “секретным соусом”.

Ретро-дисплеи с духом 1980-х

Одной из таких деталей стали ретро-дисплеи. Одним нажатием кнопки цифровая панель приборов может изменить вид на стилизованные экраны, напоминающие Golf I 1980-х годов. Это легкий и игривый намек на наследие бренда, который создает эмоциональную связь между прошлым и электрическим будущим.