Volvo может наладить производство новых моделей в США из-за действия тарифов Трампа

Почти 90% автомобилей компании Volvo, продаваемых в США – импортируются из Европы и Китая. Единственной моделью бренда, что производится на заводе в Америке, является кроссовер EX90. Однако, компания планирует увеличить производство, чтобы избежать влияния тарифов Дональда Трампа.

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Как пишет Carscoops, Volvo удваивает мощности на своем заводе в Южной Каролине, чтобы производить больше автомобилей. Шведский автопроизводитель рассматривает возможность выпуска следующей серийной модели в США.

Глава Volvo Хакан Самуэльссон намекнул, что следующая модель будет представлена как мягкий гибрид, так и в версии гибрида, заряжаемого от сети. Это означает, что новой моделью, вероятно, будет или XC60, или XC90.

“Универсал или седан вряд ли появятся. Я думаю, что если посмотреть на то, что является бестселлерами в США, то это часто какой-то внедорожник. Мы не можем завозить автомобили дилерам из Европы и просто верить, что они их будут продавать. С тарифами ситуация стала еще более негативной, потому что вариант экспорта больше не такой очевидный..”, – сказал он журналистам Auto News.

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Тарифы, введены администрацией Дональда Трампа, уже существенно повлияли на стратегию продаж Volvo. Компания решила прекратить продажу седана S90 в США, поскольку он импортировался из Китая и имел очень низкий спрос среди американцев.