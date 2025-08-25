Вопросы к экзаменационным билетам по ПДД можно придумать самому

На сайте Главного сервисного центра МВД работает форма для подачи предложений в банк экзаменационных вопросов по правилам дорожного движения.

"Если заметили неточность, расхождение в тестовых заданиях или имеете идеи, как сделать вопросы еще более понятными и полезными для будущих водителей – можете присоединиться к их усовершенствованию", сказано в сообщении.

Как подать предложение?

На сайте Главного сервисного центра МВД доступна специальная онлайн-форма, которая состоит из трех шагов:

Личные данные – необходимо указать ФИО, контактный номер телефона и e-mail, а также подтвердить согласие на обработку персональных данных.

Ваш вариант экзаменационного вопроса: в текстовом поле нужно ввести вопрос, варианты ответов (не более трех) и обозначить правильный. При необходимости можно добавить иллюстрацию или видео.

Правовые основания: укажите документ, статью или пункт правил, на которых основывается правильный ответ, который считаете правильным.

После этого достаточно нажать кнопку "Отправить", и предложение будет передано для рассмотрения специалистами Главного сервисного центра МВД.

Все обращения и предложения граждан обрабатываются профильными специалистами Главного сервисного центра МВД. Обоснованные предложения вносятся в экзаменационные вопросы. Это длительный процесс, ведь на внесение изменений предусмотрено от 6 до 9 месяцев.