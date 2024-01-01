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Вор похитил редкую Ferrari SF90 и оставил ее рядом с домом владельца

В Портленде, что в США, произошел довольно интересный инцидент. Злоумышленник похитил редкую Ferarri SF90 в цвете слоновой кости и покинул ее всего в квартале от дома владельца. После короткого обыска правоохранители задержали вора.
Роскошную Ferrari SF90 в редком цвете угнали и бросили недалеко от дома владельца - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Фото с места происшествия

Даниил Северенчук
logo30 декабря, 09:30
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Как сообщает Carscoops, 19 декабря около 14:00 владелец Ferrari SF90 стоимостью 900 тысяч долларов позвонил в полицию, чтобы сообщить об угоне авто. Он отметил, что отследил местонахождение спорткара с помощью приложения в смартфоне.

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Полицейские обнаружили пустой припаркованный Ferrari, когда прибыли на указанную локацию недалеко от дома владельца. После этого правоохранители начали обследовать периметр, для поиска дополнительных доказательств.

“Офицеры собрали информацию о том, что двое возможных подозреваемых ушли от припаркованного автомобиля, и полицейские быстро догнали их на Северо-западной 15-й авеню и Северо-западной Лавджой-стрит. Было установлено, что подозреваемым, который забрал автомобиль, является один человек, и его арестовали”, – сообщили в бюро полиции Портленда.

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Сейчас подозреваемому, информацию о личности которого пока не раскрывается, выдвинуто несколько обвинений, включая несанкционированное использование автомобиля и владение похищенным имуществом. Последнее обвинение наказывается до пяти лет тюрьмы и штрафом в размере 125 000 долларов.

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