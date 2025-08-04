Воры на ходу выскочили из грузовика во время побега от полиции: фото

Фура некоторое время плелась без управления и в конце концов остановилась. Правда, перед этим грузовик съехал в придорожный кювет и перевернулся на правый бок, никого и ничто по дороге не задев.

Как пишет нидерландский ресурс L1 Nieuws, грузовик оказался в кювете перед кольцевой развязкой в направлении Товерленда.

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Полиция имела ориентировочные данные об угоне в Бельгии и заметила магистральный тягач с похожим полуприцепом на участке пути в зоне своего дежурства. Фура промчалась мимо патрульной машины. Офицеры полиции быстро ее догнали и подали знак водителю остановиться.

Грузовик как раз поворачивал с трассы A67 на Мидден-Пилвег. Однако водитель и пассажир проигнорировали требование полиции, отказались от остановки и, чтобы не быть пойманными, на ходу выпрыгнули из кабины грузовика. Фура поехала дальше сама.

"К счастью, машина без водителя съехала с трассы и легла на бок справа, в кювет. А не налево, на встречное движение", – сказал представитель полиции.

Фото: Edward-Media

Далеко убежать не пришлось. Патрульные оказались в беге более ловкими, воров догнали и привели к месту инцидента, где в кювете лежал DAF XF105 с румынскими регистрационными номерами и полуприцеп бельгийской транспортной компании, загруженными 25 тоннами алюминия.

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На некоторое время трасса была перекрыта для проведения эвакуационных работ. Специализированная эвакуационная компания вытащила грузовик из кювета, освободила прилегающую территорию и дорогу от груза.

Полиция Нидерландов проводит расследование и сотрудничает с бельгийской полицией. Также предстоит выяснить, принадлежит ли DAF XF105 преступникам, или был похищен, как и полуприцеп с алюминием.