Воры похитили колеса и тормоза с 7 автомобилей Audi-ABT на сумму в 300 тысяч евро

Компания ABT занимается тюнингом высокопроизводительных моделей VAG Group, а также участвует в гонках. Ее репутация уже давно вышла за пределы Германии и Европы. Однако, такая известность, как оказалось, также привлекает и мошенников.

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Недавно они решили, что стоит осуществить рейд на парковку возле немецкой штаб-квартиры ABT, чтобы похитить детали из семи автомобилей на сумму около 300 тысяч евро. Как сообщает Carscoops, воры не ограничились простым похищением колес, а даже сняли дорогие углеродно-керамические тормозные диски и суппорты.

Руководители ABT не верят, что это дело рук любителей, отмечая, что электроснабжение и освещение вокруг парковочной площадки были отключены, чтобы скрыть свою преступную деятельность.

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На видео, которое опубликовал главный творческий директор компании Даниэль Абт в Instagram заметно, что злоумышленники подставили под машины обычные кирпичи и скрылись. ABT заявила, что местные власти уже расследует кражу, а концепция безопасности компании будет полностью изменена.