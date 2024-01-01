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Воры похитили колеса и тормоза с 7 автомобилей Audi-ABT на сумму в 300 тысяч евро

В штаб-квартире компании ABT в Кемптене, что в Германии произошла масштабная кража: воры сняли колеса и дорогие углеродно-керамические тормоза с припаркованных на стоянке автомобилей. Сообщается, что воры выключили питание и освещение, чтобы скрыть свои действия.
Мошенники похитили колеса и тормоза из автомобилей Audi-ABT: фото, видео - Auto24

ФОТО: Автомобилисты|

Фото с места происшествия

Даниил Северенчук
logo6 марта, 18:00
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Компания ABT занимается тюнингом высокопроизводительных моделей VAG Group, а также участвует в гонках. Ее репутация уже давно вышла за пределы Германии и Европы. Однако, такая известность, как оказалось, также привлекает и мошенников.

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Недавно они решили, что стоит осуществить рейд на парковку возле немецкой штаб-квартиры ABT, чтобы похитить детали из семи автомобилей на сумму около 300 тысяч евро. Как сообщает Carscoops, воры не ограничились простым похищением колес, а даже сняли дорогие углеродно-керамические тормозные диски и суппорты.

Руководители ABT не верят, что это дело рук любителей, отмечая, что электроснабжение и освещение вокруг парковочной площадки были отключены, чтобы скрыть свою преступную деятельность.

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На видео, которое опубликовал главный творческий директор компании Даниэль Абт в Instagram заметно, что злоумышленники подставили под машины обычные кирпичи и скрылись. ABT заявила, что местные власти уже расследует кражу, а концепция безопасности компании будет полностью изменена.

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