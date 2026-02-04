За что оштрафовали украинского перевозчика в Польше на полмиллиона гривен

Поскольку тема электронного взимания платы за проезд выходит сейчас на пик горячего обсуждения из-за масштабного 40-процентного роста, то и штраф накладывался в соответствии с новыми финансовыми нормативами.

Однако у многих возникает вопрос, а каким образом украинская фура на протяжении восьми месяцев избегала платы. Этим вопросом задались эксперты 40ton.net.

Польские налоговики вспомнили все

Проверка украинского грузовика касательно сбора платы за проезд польскими дорогами Национальная налоговая администрация провела в предпоследний день января.

Транспортное средство остановили на автомагистрали А4 вблизи Катовице. Предполагают, что он регулярно ездил польскими дорогами и не платил никаких сборов за электронную плату за проезд в течение последних восьми месяцев.

Перевозчик долго будет "отбивать" штраф

В течение почти трех кварталов это дело оставалось безнаказанным, но все неоплаченные поездки были зафиксированы в системе. При остановке фуры и после проверки инспекторы KAS наложили на перевозчика административные штрафы в более 43 000 злотых (520 000 гривен).

Чтобы грузовику разрешили движение дальше, перевозчику поставили требование – плати всю сумму.

Рекордный штраф не у нас

Здесь стоит заметить, что таких случаев немало. Штраф для украинского перевозчика именно за такое нарушение не является рекордным. Пальму лидерства польские налоговики в 2024 году отдали рефрижератору нидерландского перевозчика.

Тогда транспортное средство совершило более 500 поездок в Польше без оплаты. На владельца компании наложили штраф в размере 91 500 злотых, это в конвертации на украинскую национальную валюту потянуло на более миллиона гривен.