Восьмиступенчатый "автомат" Toyota может выходить из строя без предупреждения: автовладельцы судятся

По данным американских судебных материалов, новый иск подан от имени владельца Toyota Camry 2020 года. Водитель обратился к дилеру из-за посторонних шумов со стороны коробки передач, после чего получил вердикт о необходимости полной замены трансмиссии. Toyota согласилась предоставить новую коробку, но отказалась оплачивать работы по ее установке. В итоге владельцу пришлось самостоятельно выложить несколько тысяч долларов только за работу сервиса, пишут в Carscoop.

Кстати один маленький болт вызвал значительные последствия для владельцев Toyota

В иске указано, что UA80 имеет сразу две ключевые проблемы. Первая - механическая. Из-за чрезмерной тепловой нагрузки коробка быстрее изнашивается, а трансмиссионная жидкость теряет свои свойства. Вторая - программная. Алгоритмы управления, по утверждению истцов, заставляют коробку слишком рано переключаться на повышенные передачи и преждевременно блокировать гидротрансформатор, что создает дополнительную нагрузку на внутренние узлы.

"Toyota знала, но молчала"

Особый акцент в деле делается на том, что компания, вероятно, знала об этих дефектах еще на этапе длительных испытаний до начала продаж. В материалах иска упоминаются внутренние данные, обращения клиентов, сервисная статистика дилеров и даже отчеты для регуляторных органов, которые якобы указывали на ранние отказы коробок.

Более того, истцы утверждают, что вместо устранения проблемы Toyota внедряла обновления программного обеспечения, которые еще больше ускоряли износ трансмиссии. Цель - снижение расхода топлива и улучшение экологических показателей. При этом клиентам продолжали говорить, что автомобили работают "в штатном режиме", а после завершения гарантии обращения по коробке часто оставались без удовлетворения.

Также интересно механическая коробка передач оказалась на грани исчезновения

Второй иск и более широкий круг моделей

Это уже не единственное дело вокруг коробки UA80. Ранее в Калифорнии был подан отдельный коллективный иск от владельца Toyota Highlander 2020 года с бензиновым V6 и трансмиссией UA80E. По его словам, на пробеге около 67 тысяч миль появился высокочастотный гул, который дилер признал признаком полного выхода коробки из строя. Поскольку гарантия уже закончилась, стоимость ремонта оценили более чем в 7,4 тысячи долларов.

Этот иск охватывает значительно более широкий круг моделей Toyota и Lexus, включая Camry, Highlander, RAV4, Avalon, Sienna, а также рядом моделей Lexus, в частности RX, ES, NX и новым TX. Речь идет об автомобилях, которые массово продаются и на вторичном рынке, что автоматически поднимает вопрос их долгосрочной надежности и остаточной стоимости.

Чем это грозит владельцам

В исках отмечается, что проблема не только в дорогом ремонте. Преждевременные отказы коробки передач могут существенно снижать рыночную цену автомобиля и подрывать доверие к модели в целом. Именно поэтому истцы требуют суда присяжных, финансовой компенсации, возмещения расходов и обязательства Toyota предложить реальное решение проблемы.

Пока компания официально не прокомментировала новые иски. Однако ситуация вокруг UA80 может стать еще одним серьезным вызовом для репутации бренда, который традиционно ассоциируется с долговечностью и надежностью.