Восстановят ли работу общественного транспорта во время тревог: противостояние в КГГА

Остановка общественного транспорта во время воздушных тревог создает ряд неудобств не только не только тем, кто им пользуется, но и другим участникам дорожного движения. Отмена этого решения вызывает сопротивление некоторых городских чиновников, но шансы на улучшение все же есть.

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Начальник КГВА Тимур Ткаченко прокомментировал снятие ограничений по движению транспорта во время тревог и анонсировал заседание Совета обороны, где будет рассмотрен этот вопрос. Сам Тимур Ткаченко выступает за отмену такого решения.

Зато первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник считает что общественный транспорт и в дальнейшем должен останавливаться во время тревог.

“Решение об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги в Киеве принял Совет обороны города летом 2022 года с учетом рекомендаций представителей ГСЧС Украины, полиции и военных, которые входят в состав Совета обороны. За три года вопрос об отмене этого решения неоднократно выносился на рассмотрение Совета обороны города Киева. Но его не поддержали. Почему? Потому что члены Совета обороны, в который входят не только представители КГГА, но и уполномоченные силовых структур, ГСЧС Украины и военные, несут ответственность за безопасность граждан. И, подписывая документ, несут персональную ответственность за свое решение”, – уверяет Николай Поворозник.