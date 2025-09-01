Возле Виты-Почтовой уже виден "свет в конце тоннеля": свежие фото с объекта

По сообщению подрядной строительной компании "Автомагистраль-Юг", уже устроены переходно-скоростные полосы для выезда с круговой развязки на Одесскую трассу. Также проведены огромные объемы земляных работ, масштабного переноса и переустройства коммуникаций.

Только по водоотводу и строительству дождевой канализации объем сети включает почти сто эксплуатационных колодцев. Также перестроен водопровод Южного кладбища.

"Автомагистраль-Юг" начала достройку развязки на Одесской трассе под Киевом в конце прошлого года. Там строительство стартовало еще в 2021 году, но с началом полномасштабной войны подрядчик из Азербайджана покинул объект.

В прошлом году заказчик принял решение достроить тоннельную развязку. Трасса "Киев-Одесса" скоростная, трафик очень интенсивный, поэтому регулируемый перекресток в Вите-Почтовой рядом с Южным кладбищем является причиной многочисленных ДТП.

Проект предусматривал создание туннельной развязки, которой транспорт может разворачиваться в сторону Киева, и двухуровневой развязки ("подкова") для разворота в сторону Одессы. Кроме тоннеля, проектом запланировано создание круговой развязки со стороны города Боярка.

Иностранный подрядчик успел устроить буросечные сваи, а также с левого проезда залить опорные части и бетонную плиту. Однако качественно завершить эти работы, в т.ч. на ряде искусственных конструкций, подрядчик не успел, поэтому компании "Автомагистраль-Юг", кроме основных работ, пришлось потратить много времени и усилий для устранения недостатков.

Компания в сжатые сроки завершила строительство опорных стенок тоннеля и устроила монолитную плиту перекрытия с правой части трассы. Была применена технология постнапряжения железобетона. Для этого в опалубке устроены каналы для высокопрочных стальных канатов: после набора бетоном прочности канаты натягиваются и заполняются специальным инъекционным раствором – в результате, напряжение передается на конструкцию, добавляя плите прочности и долговечности.

Несмотря на то, что о сроках ввода этого объекта в эксплуатацию и открытия движения на развязке в Вите-Почтовой не сообщается, с фото видно, что работы действительно приближаются к завершению.