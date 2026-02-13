Возврат НДС обвалил импорт электромобилей в Украину: сколько привезли

Такое падение не стало сюрпризом. Рынок готовился к возврату НДС, а декабрьские 25 тысяч "свежепригнанных" машин создали эффект перенасыщения. В январе конвейер импорта фактически остановился - перевозчики и импортеры поставили паузу, уверены в Институте исследований авторынка.

Статистика: резкий обрыв после рекорда

1 374 первые регистрации - это уровень, который контрастирует с декабрьскими пиками. Если в декабре рынок работал на максимуме, то в январе перешел в режим ожидания.

Спрос не исчез. Но покупатели переориентировались на те авто, что уже стоят в Украине и растаможены по старым условиям.

Лидеры среди марок: инерция работает

Даже в минимальных объемах структура рынка осталась прогнозируемой.

Tesla - 337 авто. Лидерство сохраняется благодаря "инерции" декабрьских поставок: часть машин просто физически доезжала до Украины.

Nissan - 208 авто. Бюджетный сегмент продолжает держаться на плаву.

Kia (120) и Hyundai (96) стабильно закрывают запрос на современные кроссоверы.

Volkswagen - 94 авто. Но здесь уже ощутимо давление новых китайских моделей. Средний возраст импортируемых

VW - около 7 лет, то есть это преимущественно e-Golf.

Интересная деталь - присутствие BYD среди импорта подержанных авто. Средний возраст - 1,7 года. Это или "почти новые" машины, или схемы с документальным оформлением как подержанных.

Топ-10 моделей: возвращение к базе

В модельном зачете рынок вернулся к проверенным вариантам.

Nissan Leaf - 177 авто. Когда рынок штормит, покупатели выбирают самое доступное.

Tesla Model 3 (159) и Tesla Model Y (123) остаются базой современного импорта.

Стабильный спрос сохраняют Kia Niro EV и Renault Zoe.

В десятке также Volkswagen e-Golf, Hyundai Kona Electric и Chevrolet Bolt. Завершают список Tesla Model S и Kia Soul EV.

Мнение эксперта

Станислав Бучацкий, Институт исследований авторынка, объясняет ситуацию просто:

Падение на 94,5% - это прямой эффект возврата НДС. Но это не катастрофа, а классическое насыщение. В декабре импортировано столько авто, что внутренний рынок физически не успевает их "переварить".

Покупатели пока выбирают машины со складов по старым ценам. Новый импорт активизируется только после того, как эти запасы сократятся и рынок адаптируется к новой математике растаможки.

Что дальше

Январь - это не смена курса на электрификацию, а техническая пауза.

Украинский рынок электромобилей остается одним из самых динамичных в Европе. Но теперь он работает без налоговой "подушки". И именно 2026 год покажет, насколько стабилен реальный спрос без стимулов.