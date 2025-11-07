Впервые за восемь лет Tesla Semi попала под модернизацию, но в серию так и не пошла: видео

Обновленный образец показан во время ежегодного собрания акционеров Tesla. Особого энтузиазма и активности обсуждений по Semi не было, но Илон Маск заверил, что с запуском в производство презентованного восемь лет назад грузового автомобиля немного следует подождать, это непременно будет в следующем году.

Как пишет electrek.co, Semi получит более эффективный силовой агрегат, увеличенную грузоподъемность и свежий внешний вид. По заверениям Tesla, новый Semi разработан и для автономной езды. Характеристики стали более привлекательными.

Что изменилось и удивило

Грузовик теперь достигает удивительной эффективности 1,7 кВт-ч на милю – примерно на 15% лучше, чем оригинальная модель, у которой рекламировался показатель 2 кВт-ч на милю.

Машина сохраняет запас хода 500 миль (804,6 км) и имеет новую световую панель в стиле Model Y спереди, что придает ей более элегантный и современный вид.

Здесь можно увидеть и сравнить старую версию (вверху) с обновленным вариантом Tesla Semi (внизу). Как видно, лобовое стекло уменьшилось, появился новый передний бампер, а угол крыши теперь более закругленный. Фото: Tesla

Semi получила те же батареи, что Cybertruck

Под капотом обновленной Semi стоит двигатель с силовым потенциалом 800 кВт. Он поддерживает пиковую скорость зарядки до 1,2 МВт (1200 кВт) с помощью системы зарядки следующего поколения Tesla.

Tesla начала устанавливать свои первые публичные зарядные станции V4 Supercharger в начале этой осени, включая первую зарядную зону, способную обеспечить сверхбыструю зарядку мощностью 1,2 МВт, которую поддерживает Semi.

Обновленный грузовик будет использовать собственные аккумуляторные элементы Tesla 4680 – те же элементы, что питают Cybertruck и будущий Cybercab.

Производство нового Semi начнется на специализированном заводе Tesla Semi, что строится вблизи Gigafactory Nevada. После завершения строительства завод рассчитан на полномасштабное производство 50 000 единиц в год.