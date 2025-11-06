Укр
Временный учет авто после демобилизации: как работает схема

Нерастаможенные авто, которые ввезены в качестве гуманитарной помощи, регистрируются за военнослужащими. Но в случае демобилизации автомобиль придется отдать другому военному, или части в которой значилось прохождение службы.
Евгений Гудущан
6 ноября, 17:35
Авто с временной регистрацией после демобилизации военного передаются в воинскую часть или другому определенному приобретателю. О том как работает схема временного учета рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Автомобили, ввозимые из-за границы во время "военного положения" как гуманитарная помощь, могут быть временно зарегистрированы за конкретным военнослужащим. Такой порядок действует в соответствии с постановлением КМУ № 1235 от 29 октября 2024 года.

Действующее сейчас украинское законодательство регулирует дальнейшую судьбу автомобиля, когда военный, за которым был закреплен автомобиль, погибает, исчезает без вести или демобилизуется.

Что происходит с автомобилем

Если военный больше не может владеть автомобилем, или уволился со службы, транспортное средство должно быть передано:

  • воинской части, где служил военнослужащий;
  • или другому военному, который заранее внесен в акт приема-передачи согласно постановлению КМУ № 584 от 10 мая 2022 года.

В акт могут быть включены до пяти человек. Именно они по украинским законам считаются претендентами на передачу автомобиля. Передача кому-либо другому считается незаконной.

Последствия нарушения правил

Если авто остается у военного, который завершил службу, и не передается в соответствии с порядком, временный учет отменяется. В таком случае транспортное средство автоматически переходит в статус неучтенного.

Кроме того, сервисные центры МВД снимают гуманитарное авто с учета и передают документы для контроля государственным органам, если получают сообщение о:
демобилизации или увольнении военного;
длительном лечении, пребывании в плену или исчезновении без вести;
использовании автомобиля не по назначению.

Зачем все это

Введенный украинскими властями механизм призван гарантировать, что каждый автомобиль, переданный для войны останется в армии даже в случае смены пользователя.

Таким образом ввезенные без растаможки автомобили, зарегистрированы как гумпомощь, остаются на учете сервисных центров МВД.

