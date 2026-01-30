Введены новые правила труда и отдыха водителей: что изменилось и будет ли лучше

ФОТО: фрипик|
Главное, предотвратить переутомление водителей и уменьшить аварийность коммерческого транспорта
По словам заместителя главы Министерства развития громад и территорий Украины Сергея Деркача, речь идет не об усложнении работы. Это – о безопасности на дорогах, здоровье водителей и честные, понятные правила.
Об этом в деталях говорится на ФБ-странице Сергея Деркача. Он по всем позициям дает конкретные подсказки как водителям, так и перевозчикам.
Упростили требования там, где они не нужны
Тахографы и правила режима труда НЕ применяются к:
- транспорту сил безопасности и обороны, экстренных и аварийных служб;
- сельскохозяйственных, коммунальных, почтовых и отдельных специализированных перевозок в пределах до 100 км;
- транспорта до 7,5 т в радиусе до 100 км для перевозки собственного груза (когда управление не является основной деятельностью);
- учебного и малоскоростного транспорта;
- перевозок в зонах боевых действий и для нужд Сил обороны.
Ранее эти требования создавали необоснованную нагрузку – теперь ее сняли.
Базовые правила безопасности остаются
Там, где речь идет о коммерческих перевозках, действуют четкие нормы:
- до 9 часов вождения в день (до 10 – только дважды в неделю);
- 56 часов в неделю, 90 – за две недели;
- после 4,5 часов за рулем - обязательный перерыв 45 минут;
- использование исправных тахографов там.
Это – базовая безопасность, которая работает по всей Европе.
Равные правила для всех
Требования теперь распространяются не только на штатных водителей, но и в целом на всех водителей коммерческого транспорта, независимо от формы занятости (включая ФЛП).
Важно: что эти требования распространяются и на водителей, выполняющих международные перевозки пассажиров или международные перевозки такси (для 5 и более мест для сидения).
Это важно, потому что раньше часть перевозок фактически выпадали из регулирования.
А это – риск для пассажиров и всех участников движения. Теперь этот пробел закрыт.
Отдых – не в кабине
Обычный еженедельный отдых (не менее 45 часов подряд) нельзя проводить в кабине. Он должен быть обеспечен в нормальных условиях и за счет перевозчика.
Ночная работа
Если работаете ночью (с 22:00 до 06:00), продолжительность рабочей смены – не более 10 часов.
Напоминаем: рабочая смена – это не только управление, но и ожидание, загрузки, разгрузки.
Смарт-тахографы для международных перевозок
Для грузовиков, которые будут впервые зарегистрированы после 30 июня 2026 года, в международных перевозках обязательны смарт-тахографы G2V2. Это – условие евроинтеграции и часть диалога с ЕС о продлении "транспортного безвиза".
Когда правила становятся обязательными?
Через 6 месяцев после официального опубликования – то есть с 26 июля 2026 года. Есть переходный период, чтобы бизнес и водители спокойно адаптировались.
Главное заключается в том, чтобы эти правила уменьшали аварийность, защищали водителей от переутомления, давали бизнесу четкие и одинаковые требования и приближали Украину к общему транспортному пространству ЕС.