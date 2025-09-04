Выплаты по европротоколам выросли на 72,8%

За январь–июль 2025 года выплаты пострадавшим в ДТП, урегулированных с помощью европротокола, выросли на 72,8% и составили 926,9 млн грн (против 536,4 млн грн в 2024 году), сообщает МСТБУ. Количество случаев также выросло на 25,7% – с 29 726 до 37 396.

Рост размера выплат связан прежде всего с изменениями законодательства. С 2025 года было отменено ограничение в 80 000 грн для ДТП, оформленных по европротоколу. Теперь размер возмещения определяется страховой суммой, указанной в договоре автогражданки:

для договоров, заключенных в 2024 году, – до 160 000 грн;

для договоров, заключенных в 2025 году, – до 250 000 грн.

Кроме того, дополнительным фактором роста выплат является инфляция, которая существенно повысила стоимость ремонта транспортных средств.

Рост популярности европротокола объясняется его удобством для водителей. Такой способ оформления ДТП имеет ряд преимуществ: