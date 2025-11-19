Выплаты за водителей без автогражданки резко выросли

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины в октябре 2025 года осуществило 1 889 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 144,1 млн грн. Количество выплат выросло на 52,6 процента по сравнению с октябрем 2024, а их объем в денежном выражении увеличился на 112,3 процента.

Ключевым фактором роста стал резкий прирост обращений от пострадавших в ДТП, виновниками которых были владельцы транспортных средств без действующего полиса ОСАГО. По этой категории в октябре было осуществлено 1 031 выплату на сумму 98,5 млн грн, что составляет 68,4 процента от общего объема выплат фонда защиты потерпевших. По сравнению с аналогичным периодом 2024 количество таких выплат увеличилось на 125 процентов, а их общая сумма выросла на 207 процентов.

По данным МТСБУ, текущий всплеск имеет разовый характер. В течение октября бюро проводило активное урегулирование дел, накопленных в предыдущие периоды, с целью завершения финансового года и уменьшения остатков нерешенных обращений. Часть подготовленных ранее выплат была отражена именно в отчетности за октябрь, что и повлекло аномальный прирост показателей.

Член правления МТСБУ Андрей Градиль, ответственный за направление внутреннего страхования, объясняет: "В октябре мы наблюдали повышенный объем выплат пострадавшим в ДТП по вине незастрахованных транспортных средств, прежде всего из-за активного урегулирования дел, накопленных за предыдущие периоды. Бюро завершало ряд процедур, связанных с окончательным урегулированием дел указанной категории, поэтому часть выплат, которые были подготовлены ранее, отразилась именно в отчетности за октябрь.

Кроме того, на динамику этого показателя повлияли изменения, внедрены обновленным законом Украины №3720-ІХ, которым предусмотрена обязательность заключения договора ОСАГО для представителей льготных категорий, ранее были освобождены от этой обязанности. Поскольку рынок пока адаптируется к новым требованиям, а часть водителей еще не приобрела договор ОСАГО, в октябре было зафиксировано большее количество выплат пострадавшим, где виновник не имел действующего полиса".

В МТСБУ отмечают, что дальнейшая динамика регламентных выплат будет зависеть от темпов адаптации водителей к новым законодательным требованиям и от уровня контроля за наличием действующих полисов ОСАГО.