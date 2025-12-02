Xiaomi поставила 500 000 автомобилей за 19 месяцев и заработала 4,1 млрд долларов

Премьера первой модели - электроседана SU7, состоялась 28 марта 2024 года. Уже через несколько месяцев производство перешло в режим двухсменной работы на заводе Phase 1. 26 июня 2024 года продажи пополнил кроссовер YU7, который позиционируется как конкурент Tesla Model Y. Его производство ведется на заводе Phase 2.

Мощности Xiaomi Auto сегодня позволяют выпускать более 350 000 авто в год. Из-за бешеного спроса время ожидания существенно сократилось: если раньше покупателям кроссовера приходилось ждать до 62 недель, то теперь только 32–38 недель. Для SU7 - от 6 до 31 недели, а для SU7 Ultra - всего 6–9 недель соответственно.

Юбилейным 500-тысячным авто стал YU7 Max в цвете Emerald Green, отмечает CarNewsChina. Он оснащен опциональным углеродным обвесом, 20-дюймовыми колесами и желтыми четырехпоршневыми суппортами. Стоимость - около 362 900 юаней (51 050 долларов). В топовой версии модель имеет полный привод, мощность 508 кВт (681 л.с.) и запас хода 760 км CLTC.

Xiaomi обогнала Tesla Model Y в Китае

По данным CPCA, в октябре 2025 года Xiaomi продала 48 654 электромобиля, а согласно ECC Intelligence Bureau, кроссовер YU7 впервые опередил Tesla Model Y по внутренним поставкам.

Общие продажи YU7 уже превысили 70 000 единиц, а сама Xiaomi заняла первое место среди китайских производителей авто на новых источниках энергии. Аналитики объясняют успех глубокой интеграцией автомобилей с программным обеспечением и экосистемой Xiaomi, что особенно ценит молодежь.

Финансовые результаты: электромобили приносят миллиарды

В третьем квартале 2025 года Xiaomi Group отчиталась о:

113,1 млрд юаней (16 млрд долларов) дохода;

11,3 млрд юаней (1,6 млрд долларов) скорректированной чистой прибыли;

29,0 млрд юаней (4,1 млрд долларов) дохода от электромобилей, AI и инноваций;

9,1 млрд юаней (1,29 млрд долларов) расходов на R&D за квартал;

Общие инвестиции в разработки в 2025 году должны превысить 30 млрд юаней (4,23 млрд долларов).

Планы: выход в Европу в 2027 году

После взрывного старта Xiaomi Auto подняла свой годовой план на 2025 год - теперь он превышает 400 000 автомобилей. Компания также готовится к выходу на международные рынки и планирует начать продажи в Европе с 2027 года. Для этого бренд уже провел двухдневный тест-драйв SU7 Ultra в Германии, демонстрируя технологический уровень модели перед потенциальными европейскими партнерами.