Xiaomi начала продавать "заряженный" SU7 Ultra, который разгоняется до сотни за 1,98 секунды

Гигант бытовой электроники серьезно настроен побороться за звание производителя самых быстрых электромобилей на планете. Исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь намекнул на достижения компании в социальных сетях, показав, что электромобиль SU7 Ultra Prototype прошел круг Нюрнбургринга за 6:46,874.

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Для понимания – это почти на 20 секунд быстрее Porsche Taycan Turbo GT. Еще более впечатляющим это достижение делает тот факт, что команда потратила только одну попытку на установление рекорда. За рулем авто был Дэвид Питтард, который выиграл 24 часа Нюрбургринга 2023 года.

Однако, интересно, что в момент установления времени на круге, по неизвестным причинам машина потеряла свою мощность примерно на 10 секунд (этот момент можно увидеть на видео на около 4:15). Если бы этого не произошло, очевидно, время круга было бы еще лучше.

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В то же время серийный SU7 Ultra также отличается потрясающими характеристиками и обещает почти такую же производительность, что и прототип. Автомобиль оснащен тремя электромоторами мощностью 1526 л.с. Эта система состоит из двух флагманских двигателей Xiaomi V8s и одного двигателя V6s. Xiaomi говорит, что он может разгоняться до 100 км/ч всего за 1,98 секунды, до 200 км/ч за 5,86 секунды и развивать максимальную скорость до 350 км/ч.

Заряд поступает от батареи CATL Qilin 2.0. Ее емкость пока не раскрывается, однако компания говорит, что автомобиль имеет запас хода в 630 км по циклу CLTC. Кроме того, модель получила углеродные керамические тормозные диски. 430 мм передние диски являются крупнейшими карбоновыми дисками среди седанов текущего производства. Компания Akebono поставила тормозные суппорты, которые состоят из шестипоршневых блоков спереди и четырехпоршневых блоков сзади.

К тому же Xiaomi установила новые двухкамерные пневматические пружины и амортизаторы, или, по желанию клиентов, SU7 Ultra может быть оснащен койловерами Bilstein Evo T1, которые предлагают 10 уровней сжатия и регулировки отскока. Комплексное векторное распределение крутящего момента также является стандартным и может регулировать мощность от двигателей до 500 раз в секунду.

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Интерьер модели оснастили рулем с плоскими срезами, акцентами из алькантары, и новым интерфейсом панели приборов, проекционного дисплея и дисплея информационно-развлекательной, который был настроен для более спортивного вида. Стоимость новинки в Китае составляет от 114 000 долларов США. Первые поставки клиентам запланированы на март 2025 года. Компания говорит, что получила 3680 предварительных заказов за первые 10 минут после презентации модели.