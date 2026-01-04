Xiaomi за год пересекла отметку в 400 000 поставленных авто

В декабре Xiaomi объявила о поставках более 50 000 автомобилей за месяц, что стало лучшим результатом бренда с момента выхода на рынок, пишет CarNewsChina. Хотя компания не раскрыла точных цифр, отраслевые данные подтверждают масштаб достижения.

По информации China EV DataTracker, в период с января по ноябрь 2025 года Xiaomi поставила 361 625 автомобилей. С учетом декабрьского результата общий объем поставок за год превысил 400 тысяч единиц. Точные данные за декабрь ожидаются 15 января.

SU7 и YU7: два драйвера успеха

Первым автомобилем Xiaomi стал электрический седан SU7, официально представленный 28 марта 2024 года в Пекине, а поставки стартовали уже в апреле. Именно с этой модели компания начала строить свою автомобильную экосистему. В июне 2025 года Xiaomi запустила вторую модель - внедорожник YU7, который напрямую ориентирован на конкуренцию с Tesla Model Y.

Его успех оказался чрезвычайно быстрым. По словам генерального директора и основателя компании Лея Цзюня, YU7 достиг показателя 150 000 проданных автомобилей всего за шесть месяцев после запуска. В ноябре Xiaomi поставила 46 249 автомобилей, что почти на 100% больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. Из них 33 729 единиц пришлись на YU7, а 12 520 - на SU7, что четко демонстрирует растущую популярность кроссоверов в модельной линейке бренда.

Планы на 2026 год: EREV и обновленный SU7

На достигнутом Xiaomi останавливаться не планирует. По имеющейся информации, компания готовит четыре новинки на 2026 год. Речь идет о:

двух новых автомобилях с силовой установкой EREV - большом 7-местном внедорожнике и более компактном 5-местном SUV;

две обновленные версии SU7 - стандартный рестайлинг модельного года 2026 и отдельную премиальную бизнес-версию с акцентом на комфорт задних пассажиров.

Это свидетельствует о намерении Xiaomi быстро расширить модельный ряд и охватить новые сегменты рынка.

Европа уже на горизонте

Сейчас Xiaomi продает свои автомобили исключительно на внутреннем рынке Китая, однако планы по глобальной экспансии уже подтверждены. Президент компании Лу Вейбин ранее заявил, что Xiaomi готовится к выходу в Европу в 2027 году. Компания уже проводит испытания своих автомобилей в Германии, адаптируя их к требованиям ЕС. Это означает, что европейский дебют - это вопрос времени.