Xpeng представила конкурента Tesla Model Y с запасом хода в 700 км и стоимостью на $10 000 меньше

Как пишет Carscoops, цена нового Xpeng G7 в Китае начинается от 195 800 юаней (около 27 325 долларов). Это на 67 700 юаней (9 448 долларов США) дешевле, чем стоит Tesla Model Y. Кроссовер имеет типичный язык дизайна бренда с передней частью “X Face” от Xpeng, имеющей световую панель на всю ширину кузова.

Читайте также: Китайская Xpeng создала самый эффективный электромобиль в мире

Профиль имеет изогнутые линии кузова и встроенные дверные ручки. К ним добавляются безрамочные боковые зеркала и 18- или 20-дюймовые колеса. Дверь багажника имеет электропривод и световую панель, горящую голубым цветом, когда автомобиль управляется автономно.

Что касается размеров, модель имеет длину 4892 мм, ширину 1925 мм и высоту 1655 мм, а колесная база составляет 2890 мм. Для сравнения, G7 на 4 дюйма (102 мм) длиннее Model Y, несмотря на такую же колесную базу. Салон выполнен в стиле минимализма. Главным объектом, привлекающим внимание водителя является центральный 15,6-дюймовый дисплей.

Также G7 имеет двухспицевый руль, передние сиденья с электрорегулировкой, подогревом, вентиляцией и функциями массажа уже в базовой версии. Перечень оснащения также включает плавающую центральную консоль с двумя беспроводными зарядными устройствами для смартфонов мощностью 50 Вт, деревянные подлокотники, массивную панорамную стеклянную крышу и аудиосистему с 20 динамиками.

Также интересно: Новый электроседан Xpeng очень похож на Lamborghini

Дополняют отделку потолок с микрофиброй, система контурной подсветки с 256 цветами и 39 отделений для хранения вещей, включая моющий багажник и бардачок с паролем. По хранению вещей, то G7 имеет багажник от 819 до 2277 литров. Пассажиры заднего ряда могут пользоваться подогревом, вентиляцией и массажем сидений, а также 8-дюймовый дисплей и откидным центральным подлокотником с двумя подстаканниками и беспроводным зарядным устройством для смартфона.

Xpeng G7 доступен в трех комплектациях: 602 Long Battery Life Max, 702 Ultra-Long Battery Life Max и 702 Ultra. Цифры в названиях касаются показателя запаса хода. Независимо от выбранной комплектации, все версии оснащены задним двигателем мощностью 218 кВт (296 л.с.) и 450 Нм крутящего момента.

Он позволяет кроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,5 или 6,6 секунды, в зависимости от конфигурации. Батарея авто способна заряжаться постоянным током мощностью 451 кВт, чего достаточно, чтобы восстановить запас хода в 436 км всего за 10 минут, или с 10% до 80% всего за 12 минут.

Читайте также: Подержанные Tesla Model 3 падают в цене

Компания Xpeng утверждает, что новый G7 – это “первый в мире автомобиль с искусственным интеллектом и вычислительной мощностью 3-го уровня”. Кроссовер имеет радарные и ультразвуковые датчики, а также ассортимент камер и до трех чипов искусственного интеллекта Turing. Все они обеспечивают работу опций безопасности и автопилота.

Кроме технологии полуавтономного вождения, есть ряд знакомых вспомогательных систем, включая адаптивный круиз-контроль, центрирование полосы движения, предупреждения о слепых зонах, предупреждения о перекрестном движении позади и распознавания дорожных знаков.

Модель также примечательна наличием автоматической системы экстренного торможения, которая работает на скоростях до 130 км/ч. Xpeng также упомянула о замечательном режиме просмотра фильмов с дополненной реальностью. Автомобиль может проецировать видео, когда он припаркован, эффективно воспроизводя ощущение автокинотеатра.