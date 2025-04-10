Яйца по доллару за штуку - угроза бизнесу перевозок

Дошло до того, что в США яйца стали продуктом роскоши. В некоторых случаях клиенты платят доллар за яйцо – почти как во времена золотой лихорадки. В ценах разбирались эксперты авторитетного издания New York Post.

Однако средняя цена по рынку ниже, коробка с 12 яйцами уже в марте стоила 6,23 доллара, что на 60% больше, чем в это время в прошлом году. Кое-где цена держалась дешевле – 5,38 – 6,1 доллара.

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В некоторых регионах, в частности в Нью-Йорке и Нью-Джерси, покупателям приходилось тратить значительно больше за такую же коробку яиц, платя до 12 долларов. Как пишет New York Post, в ближайшее время облегчения для американцев не будет.

Подвезли яйца уже по 5,38 доллара, но 8-долларовый ценник еще убрать не успели или оставили на новый завоз. Фото: AP

Несмотря на рост спроса накануне Пасхальных праздников, автоперевозчики фиксируют падение заказов на транспортировку яиц как на внутренних маршрутах, так и на международных.

По подсчетам TradingPedia, в ближайшие дни ожидается большой пакет заказов на доставку в торговую сеть США примерно 180 миллионов дополнительных яиц, чтобы наполнить пасхальные корзины, и еще на подвоз 30 миллионов непосредственно в Пасху.

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Однако некоторые эксперты ставят под сомнение такой амбициозный план из-за объявленной Трампом торговой войны, что может поставить под угрозу импорт яиц и их транспортировку из-за рубежа. Своих мощностей из-за недавней вспышки птичьего гриппа еще недостаточно.