В помещениях сервисных центров МВД введены меры во время карантина

Территориальные сервисные центры МВД продолжают оказывать административные услуги гражданам в обычном режиме, однако с целью предотвращения распространения эпидемии коронавирусной инфекции, в помещениях сервисных центров МВД введены следующие мероприятия:

  • в помещение приглашаются только непосредственные получатели услуг (приоритет обслуживания предоставляется гражданам, которые зарегистрированы в электронной очереди через Электронный кабинет водителя)
  • в помещении разрешено находиться не более 10 человек, получающих услуги, а другие ожидают приглашения за его пределами;
  • не будет осуществляться экзаменационная деятельность по сдаче экзамена по подготовке/переподготовке водителей транспортных средств;
  • вводится дополнительное периодическое проветривание и влажная уборка дезинфицирующими средствами.

Просим граждан, имеющих признаки любого вирусного заболевания, воздержаться от посещений сервисных центров МВД.

Читайте также: Производители автомобилей останавливают заводы

Не выходя из дома, можно получить услуги через электронный кабинет водителя онлайн:

  • восстановление и обмен водительского удостоверения;
  • верификация данных водительского удостоверения и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;
  • заказ надлежащего пользователя;
  • проверка и оплата административных правонарушений;
  • проверка транспортного средства за VIN-кодом.

Также дистанционно можно заказать и получить справку о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений.

Также интересно: Будут ли автомобилистов ограничивать в передвижении из-за коронавируса: позиция министра​​​​​​​