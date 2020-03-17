В помещениях сервисных центров МВД введены меры во время карантина
Территориальные сервисные центры МВД продолжают оказывать административные услуги гражданам в обычном режиме, однако с целью предотвращения распространения эпидемии коронавирусной инфекции, в помещениях сервисных центров МВД введены следующие мероприятия:
- в помещение приглашаются только непосредственные получатели услуг (приоритет обслуживания предоставляется гражданам, которые зарегистрированы в электронной очереди через Электронный кабинет водителя)
- в помещении разрешено находиться не более 10 человек, получающих услуги, а другие ожидают приглашения за его пределами;
- не будет осуществляться экзаменационная деятельность по сдаче экзамена по подготовке/переподготовке водителей транспортных средств;
- вводится дополнительное периодическое проветривание и влажная уборка дезинфицирующими средствами.
Просим граждан, имеющих признаки любого вирусного заболевания, воздержаться от посещений сервисных центров МВД.
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Не выходя из дома, можно получить услуги через электронный кабинет водителя онлайн:
- восстановление и обмен водительского удостоверения;
- верификация данных водительского удостоверения и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;
- заказ надлежащего пользователя;
- проверка и оплата административных правонарушений;
- проверка транспортного средства за VIN-кодом.
Также дистанционно можно заказать и получить справку о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений.
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