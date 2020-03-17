В помещениях сервисных центров МВД введены меры во время карантина

Территориальные сервисные центры МВД продолжают оказывать административные услуги гражданам в обычном режиме, однако с целью предотвращения распространения эпидемии коронавирусной инфекции, в помещениях сервисных центров МВД введены следующие мероприятия:

в помещение приглашаются только непосредственные получатели услуг (приоритет обслуживания предоставляется гражданам, которые зарегистрированы в электронной очереди через Электронный кабинет водителя)

в помещении разрешено находиться не более 10 человек, получающих услуги, а другие ожидают приглашения за его пределами;

не будет осуществляться экзаменационная деятельность по сдаче экзамена по подготовке/переподготовке водителей транспортных средств;

вводится дополнительное периодическое проветривание и влажная уборка дезинфицирующими средствами.

Просим граждан, имеющих признаки любого вирусного заболевания, воздержаться от посещений сервисных центров МВД.

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Не выходя из дома, можно получить услуги через электронный кабинет водителя онлайн:

восстановление и обмен водительского удостоверения;

верификация данных водительского удостоверения и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;

заказ надлежащего пользователя;

проверка и оплата административных правонарушений;

проверка транспортного средства за VIN-кодом.

Также дистанционно можно заказать и получить справку о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений.

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