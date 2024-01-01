Yamaha представила обновленную линейку внедорожных мотоциклов

Привлекают внимание модели Yamaha YZ250FX и WR250F, разработанные для соревнований по бездорожью. Скажем, YZ250FX, создан на основе мотокроссера Yamaha YZ250F, получили подвеску и настройки двигателя, которые подходят для гонок по бездорожью. Об этих и других моделях в деталях знакомит Motorcycle.com.

2025 Yamaha YZ250FX

Обновления для YZ250FX 2025 года направлены на улучшение производительности и внедорожных возможностей.

Читайте также Палец на кнопке: Yamaha разработала "пальчиковую" коробку передач Y-AMT

Модель имеет переработанную алюминиевую двустороннюю раму на основе YZ250F, включающую собственное крепление двигателя и облегченный подрамник, что способствует улучшению управляемости и увеличению сцепления с передними колесами.

YZ250FX 2025 года доступен в синем цвете Team Yamaha и поступит в дилерские центры с октября по цене 9099 долларов США.

2025 Yamaha WR250F 2025 года

Модель выйдет с несколькими обновлениями, направленными на повышение производительности и универсальности. Она будет легче и тоньше, с более низким центром тяжести и быстрой управляемостью.

Читайте также Yamaha приготовила для выставки в Токио семь необычных электрокаров

Обновления 2025 года базируются на мотокроссере YZ250F и включают новую раму с двусторонней балкой с точно настроенными характеристиками гибкости и уникальными креплениями двигателя.

WR250F 2025 года доступен в синем цвете Team Yamaha и поступит в дилерские центры с октября по цене 9099 долларов США.

2025 Yamaha YZ250F 2025 года

Обновленный 2025 YZ250F продолжает оставаться ведущей моделью в классе четырехтактных 250cc и сейчас лидирует в серии 250cc Pro Motocross Championship.

Мотоцикл оснащен подвеской с обновленной задней навеской и новыми настройками для передней и задней части. Задний амортизатор теперь имеет более легкую пружину, а вилка содержит новые поршневые прокладки в форме дельты.

Читайте также Yamaha представила автономный мотоцикл с искусственным интеллектом

YZ250F 2025 года будет доступен в синем цвете Team Yamaha и поступит к дилерам в августе по цене 8899 долларов США.

2025 Yamaha YZ450F

Новая модель продолжает оставаться лидером в классе 450. YZ450F 2025 года оснащен подвеской с лучшей задней навеской и более гибкими настройками для передней и задней части. Задний амортизатор также имеет более легкую пружину, а вилка содержит новые поршневые прокладки в форме дельты.

Коробка переключения на руле теперь имеет ребристую конструкцию для облегчения работы и улучшенной эстетики. Дроссельную трубку переработано, чтобы увеличить расстояние между ручкой дроссельной заслонки и кожухом дроссельной заслонки.

Читайте также Yamaha показала три модели электрических велосипедов

YZ450F 2025 года будет доступен в синем цвете Team Yamaha и появится в дилерских центрах с августа по цене 9999 долларов США.

Yamaha Monster Energy Racing Edition 2025 года

Yamaha объявила о возвращении моделей Monster Energy Yamaha Racing Edition в 2025 году. Модельный ряд включает YZ125, YZ250, YZ250F и YZ450F, каждая из которых имеет новый цветовой и графический пакет.

Monster Energy Yamaha Racing Edition YZ125 2025 года будет доступен в октябре за 7299 долларов.

Модель YZ250 будет доступна в ноябре по цене 8199 долларов, а модели YZ250F и YZ450F появятся в сентябре по цене 9099 и 10199 долларов соответственно.

Yamaha для кросса 2025 года

Производитель обнародовал линейку моделей для мотокросса на 2025 год, все доступны в цвете Team Yamaha Blue с новым графическим пакетом YZ. Заметные обновления включают добавление безинструментальных кликеров для быстрой регулировки подвески, обновленную форму радиатора и новую накладку на руль для двухтактных моделей YZ125, YZ250, YZ125X и YZ250X 2025 года.

Читайте также Yamaha впервые за 15 лет обновила свой легендарный кроссбайк YZ125

YZ65 2025 года будет доступен у дилеров в этом месяце за 4499 долларов США, YZ85 – за 4999 долларов США, а YZ85LW – за 5199 долларов США.

YZ125 будет доступен в августе за 7099 долларов, а YZ250 – в октябре за 7999 долларов. YZ125X и YZ250X придет в сентябре по цене $7199 и $8099 соответственно. YZ450FX будет доступен в этом месяце за 10 199 долларов, а WR450F – в августе за 10 199 долларов.

Читайте также Yamaha запускает новую линейку гидроциклов WaveRunner 2024 года

Модели Yamaha Trail 2025 года

Компания Yamaha объявила о возвращении своих моделей Trail в 2025 году с командой Yamaha Blue и новым графическим пакетом, вдохновленным YZ. Модельный ряд охватывает PW50, TT-R50E, TT-R110E, TT-R125LE и TT-R230, все они разработаны, чтобы быть удобными и веселыми.

PW50 2025 года будет доступен у дилеров в этом месяце за 1849 долларов США. TT-R50E придет в августе за 1899 долларов. TT-R110E также будет доступен в августе за 2449 долларов, как и TT-R125LE за 3599 долларов. TT-R230 появится в этом месяце за 4699 долларов.

Читайте также Yamaha не будет производить автомобили

Yamaha Dual Sport 2025 года

Yamaha объявила о возвращении своих моделей Dual Sport в 2025 году, сохраняя их репутацию надежности и универсальности.

TW200 2025 года предлагается в цвете Gallant Grey и будет доступен у дилеров в этом месяце за 4999 долларов.

2025 XT250 предлагается в цвете Radical Grey и будет доступен у дилеров в этом месяце за 5499 долларов.

Фото: Yamaha