Японец 10 лет собирал деньги на покупку Ferrari и случайно сжег ее сразу после покупки

Как пишет Фокус, своей историей японец поделился в социальных сетях. Он отметил, что автомобиль обошелся ему в 306 тысяч долларов. Однако, поездить на нем он успел лишь час.

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К сожалению, во время первой поездки его спорткар по неизвестной причине загорелся. Все что успел сделать японец – это выйти из салона и вызвать пожарных. Далее он рассказал, что боялся, что машина взорвется и описал, с какой грустью смотрел на пожар.

“Я думаю, что я единственный человек в Японии, который пережил такую беду. Я потратил 43 миллиона иен, и все, что я получил - это эту фотографию”, — написал продюсер. К слову, его пост набрал уже более 47 миллионов просмотров.