Японский автономный трактор на водороде выглядит как пришелец из будущего: фото

Трактор Kubota на топливных элементах дебютирует в оранжевом цвете. Он комплектуется электрическими приводными двигателями, работающих на водородном топливном элементе. Об этом говорится на сайте производителя.

Особенностью новичка является то, что он заряжается водородом, изготовленным из сельскохозяйственных отходов.

Читайте также В Украине сделали погрузчик, который может двигаться боком: фото

Таким образом это воспринимается как заявление Kubota об очередном шаге в развитии отрасли электрификации и интеллектуальных сельскохозяйственных инструментов.

Роботы заменят человека в поле

Япония сейчас находится на этапе массового сокращения сельского населения и поэтому появление электрического тракторного беспилотника должно устранить проблему нехватки рабочей силы на сельскохозяйственных работах.

"Концепция этой модели заключается в одновременном достижении экологической устойчивости, эксплуатационной эффективности и экономии труда. Привлекательность в том, что во время работы сбрасывается только вода, она является экологически чистой, а также разработана для работы без операторов на борту благодаря автономному управлению и дистанционному управлению", – говорится в официальном сообщении производителя.

Топливо из отходов стоит копейки

Kubota развивает идею о том, что водород может производиться локально многими фермерами, используя имеющиеся сельскохозяйственные ресурсы, превращающие биоотходы в метан, а затем реформируют или электролизуют их на водород.

Технология такого производства водорода предоставляет фермерам в районах с ограниченным доступом к энергоресурсам жизнеспособный способ производства и хранения энергии. Эта мотодика способна модифицированные поршневые двигатели, такие как (относительно) новый дизельный двигатель Cummins X15 или ряд двигателей Volvo Penta.

Читайте также Водородный Renault Master получит запас хода 700 км и будет заправляться за 5 минут

Вывод

Компания подчеркивает, что новая технология не конкурирует с аккумуляторными тракторами, а дополняет линейку “зеленых” машин с нулевыми выбросами. В условиях сокращения сельского населения Японии автономная техника должна стать эффективным решением для повышения производительности и экономии труда.

Вывод на рынок водородного трактора Kubota демонстрирует стремление компании совместить энергоэффективность, экологическую устойчивость и технологическую инновационность в современном агропроизводстве.