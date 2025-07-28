Японский автопроизводитель, который поставлял китайскому автопрому большинство двигателей, вышел с рынка КНР

Кто помнит первую интервенцию китайского автопрома в Украине, то знает, что большинство бензиновых моторах на авто из КНР были бренда Mitsubishi или происходил от него. Такие двигатели производились совместным предприятием Shenyang Aerospace Mitsubishi была краеугольным камнем стратегии Mitsubishi в Китае, производя двигатели как для автомобилей марки Mitsubishi, так и для многочисленных китайских автопроизводителей, пишет Carsnewschina.

Совместное предприятие, которое начало свою деятельность в 1998 году, поставляло критически важные компоненты силовых агрегатов для поддержки местных сборочных линий Mitsubishi и сторонних производителей. Однако 2 июля 2025 года компания была официально переименована в Shenyang Guoqing Power Technology Co., Ltd., а Mitsubishi Motors, Mitsubishi Corporation вышла из состава акционеров.

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Это решение произошло после прекращения местного производства автомобилей в 2023 году и подчеркивает стратегическое отступление Mitsubishi на фоне быстрого перехода Китая к автомобилям на новых источниках энергии.

В своем заявлении Mitsubishi Motors основной причиной своего выхода назвала "быструю трансформацию автомобильной промышленности Китая", подчеркнув стратегическую переоценку своих региональных приоритетов.

Путешествие Mitsubishi в Китай началось в 1973 году с экспорта среднетоннажных грузовиков. К началу 2000-х годов ее совместные предприятия по производству двух двигателей поставляли силовые агрегаты примерно для 30% автомобилей отечественного производства. Однако рост нового энергетического сектора Китая в сочетании со снижением спроса на двигатели внутреннего сгорания подорвал ее позиции на рынке.

Создание GAC Mitsubishi в 2012 году - совместного предприятия с Guangzhou Automobile Group (GAC) и Mitsubishi Corporation в соотношении 50:30:20 - поначалу выглядело многообещающим. Продажи достигли пика в 144 000 единиц в 2018 году, благодаря продажам внедорожника Outlander, который составил 105 600 единиц. Однако годовые поставки резко упали до 33 600 единиц к 2022 году на фоне обострения конкуренции со стороны отечественных брендов электромобилей.

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Выход Mitsubishi отражает более широкие вызовы, с которыми сталкиваются иностранные автопроизводители на электрифицированном рынке Китая. Сейчас доминируют отечественные бренды, такие как BYD и локализованные Tesla, тогда как другие совместные предприятия, такие как GAC-FCA, полностью обанкротились.

"Автомобильный ландшафт Китая стал полем битвы для инноваций электромобилей, где традиционные автопроизводители пытаются конкурировать", – сказал отраслевой аналитик Чэнь Ливэй, которого цитирует китайское СМИ Jiemian news. "Уход Mitsubishi подчеркивает необратимый переход к отечественным решениям".