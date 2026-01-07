Японский дрифт-кар "наделили" душой маслкара и выставили на продажу

Главная визуальная интрига заключается в модифицированной передней части. Автомобиль получил комплект Rocket Bunny V2 Boss, который не просто расширяет кузов, а полностью меняет восприятие модели. Дизайн носа явно вдохновлен классическими маслкарами - в частности Plymouth Cuda 1970 года, отмечает Carscoops.

Сзади Nissan выглядит сдержаннее, но широкие крылья сразу выдают серьезные амбиции. Кузов окрашен в яркий Electric Metallic Blue, что подчеркивает скульптурные линии и делает авто невозможным для игнорирования.

Когда JDM уступает американскому V8

Под капотом не осталось ничего от заводского четырехцилиндрового двигателя. Его место занял 6,0-литровый атмосферный LS2 V8 от GM, и на этом сюрпризы не заканчиваются. Двигатель получил модернизированные распределительные валы и титановые клапаны, благодаря чему развивает 520 л.с. и 691 Нм крутящего момента. Мощность передается на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку Tremec, которая буквально создана для агрессивного вождения.

Ходовая часть и детали, формирующие характер

Чтобы справиться с новым уровнем мощности, автомобиль оснастили пневмоподвеской, которая позволяет менять клиренс под стиль езды. Выхлопная система из нержавеющей стали дополнена титановыми наконечниками с характерным синим оттенком. Завершают образ кастомные диски Kanza Cerberus II, которые идеально заполняют расширенные арки и подчеркивают боевой вид купе.

Салон без лишнего пафоса

Внутри Nissan оставили на удивление сдержанным. Основная часть интерьера сохранена в заводском виде, что лишь усиливает контраст с внешностью и техникой. Среди изменений - новый трехспицевый руль и обновленная ручка переключения передач, которые намекают на настоящий потенциал автомобиля.

Признание фанатов и аукционный интерес

Этот 240SX уже успел войти в историю, ведь стал победителем Hot Wheels Legends Tour 2024 в Джорджии и получил титул любимца фанатов в Северной Америке. Теперь автомобиль готовится к продаже на аукционе Mecum, где его уникальное сочетание JDM-эстетики и американской мощности может принести немалую сумму.