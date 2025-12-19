Японский Toyota RAV4 существенно отличается от европейских и американских версий

Японцам RAV4 предлагается в двух вариантах - Z и Adventure. Обе доступны только с самозарядной гибридной установкой. Toyota официально подтвердила, что плагин-гибрид RAV4 присоединится к гамме до конца 2026 финансового года. В тот же период ожидается и появление спортивной версии GR Sport, пишет Carscoops.

Несмотря на небольшое количество стандартных комплектаций, японские покупатели получают доступ к огромному набору оригинальных и сторонних аксессуаров, которых нет на других рынках.

Пакет Lifestyle - акцент на спорт и стиль

Для комплектации Z доступен пакет Lifestyle. Он делает кроссовер более агрессивным на вид, добавляя передний сплиттер, дополнительные LED-элементы, новые боковые накладки, измененный задний бампер, декоративные элементы решетки и корпуса зеркал. Опционально предлагаются 20-дюймовые легкосплавные диски Modellista. В салоне пакет сосредотачивается на практичности: предлагает расширенную подсветку, дополнительные органайзеры и аксессуары для багажного отсека.

Пакет Outdoor - для тех, кто живет приключениями

Для версии Adventure предусмотрен пакет Outdoor. Он делает RAV4 более брутальным и “внедорожным”. Среди изменений - новая решетка с интегрированными LED-элементами, декоративные защитные панели, накладки, расширенные крылья, дефлектор капота и улучшенные возможности хранения вещей. Также доступны 18-дюймовые диски с матово-оливковым покрытием.

Без изменений в технике - все о дизайне

Ни один из пакетов не влияет на техническую часть. Под капотом - гибридный 2,5-литровый двигатель с суммарной мощностью до 237 л.с., система полного привода E-Four и режимы Trail и Snow.

Параллельно Toyota готовит и RAV4 PHEV для Японии - ориентиром может быть американский RAV4 Prime с мощностью до 320 л.с.

Цены для японского рынка

RAV4 в Японии стартует от ¥4 500 000 (29 000 долларов) за версию Adventure и от ¥4 900 000 ($31 500) за комплектацию Z. Пакет Outdoor стоит примерно ¥508 310 ($3 300), тогда как более стильный Lifestyle - ¥586 760 ($3 800). Таким образом, японский RAV4 демонстрирует, как даже хорошо знакомый мировой бестселлер может стать совершенно другим благодаря локальным рыночным особенностям и особым дизайнерским решениям.