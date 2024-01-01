За 2024 год в столице засыпали 127 тысяч квадратных метров ям на дорогах

В течение 2024 года струйно-инъекционным методом столичные дорожники отремонтировали более 127 тысяч м кв. асфальтного покрытия. Об этом информирует КК "Киевавтодор".

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Дорожно-эксплуатационные предприятия коммунальной корпорации используют такой метод, чтобы предотвратить преждевременное разрушение дорожного покрытия.

Принцип этого ремонта следующий: место сначала очищают сжатым воздухом, далее заполняют битумной эмульсией с мелким щебнем под давлением. Благодаря этому за несколько минут с асфальтобетонного покрытия исчезают трещины и неглубокие выбоины.

Использование этих технологий даст возможность коммунальной корпорации уже в ближайшее время уменьшить объемы текущего ремонта, отдавая предпочтение работам по капитальному ремонту и реконструкции улично-дорожной сети.