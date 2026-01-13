За 2025 год украинцы зарегистрировали более 2 миллионов автомобилей

По данным сервисных центров МВД, в течение 2025 года было проведено 2 195 320 регистрационных действий с транспортными средствами. Речь идет о регистрации и перерегистрации легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и другого транспорта.

В этот перечень входят первые регистрации новых авто, транспортных средств, ввезенных из-за границы, перерегистрации в случае смены собственника, оформления лизинговых операций и другие административные действия.

Первичная регистрация: новые и подержанные

По итогам года впервые на территории Украины было зарегистрировано 477 216 транспортных средств. Из них 160 752 единицы составляли новые автомобили, приобретенные в официальных автосалонах, а 316 464 – подержанные транспортные средства, ввезенные из-за рубежа. Такая структура подтверждает сохранение высокого интереса украинцев к подержанным авто из-за небольшой покупательной способности. Ведь подержанные авто значительно доступнее альтернативой новым моделям.

Перерегистрация транспортных средств через Дию

Цифровизация государственных сервисов в 2025 году существенно упростила процессы для автовладельцев. Одной из самых популярных онлайн-услуг стала перерегистрация транспортных средств через приложение "Дія" с заключением договора купли-продажи. За год через Дію было перерегистрировано 217 902 транспортных средства.

Услуга доступна для физических лиц и позволяет онлайн продать или приобрести легковой автомобиль, мотоцикл или мопед без посещения сервисных центров МВД. Покупатель может оставить имеющиеся номерные знаки или заказать новые с серией DI с доставкой в отделение Укрпочты. Также предусмотрен выбор формата свидетельства о регистрации: электронного или изготовленного на пластиковом бланке.

Восстановление и обмен свидетельства о регистрации онлайн

С 30 июня 2025 года в приложении "Дія" заработала еще одна онлайн-услуга для автовладельцев – восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства. В конце года эта возможность стала доступной также в Кабинете водителя.

С момента запуска сервиса в Дії было восстановлено и обменяно 15 237 свидетельств о регистрации в связи с их потерей, повреждением или необходимостью внесения изменений. Через Кабинет водителя обработано еще 316 соответствующих заявок.