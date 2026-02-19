За элитные машины мошенник "загремел" на девять лет

ФОТО: Коллаж Авто24|
Обманул четверых и сбежал с деньгами на машины в Европу
Прокуроры Франковской окружной прокуратуры города Львова доказали в суде вину 35-летнего жителя Шептицкого, который мошеннически завладел средствами четырех человек.
Как говорится в материалах Львовской областной прокуратуры, делец не избежал наказания, предусмотренными ч. 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Назначенное судом наказание – 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По джентльменской сделке обещалось много
В суде доказано, что в период 2021 - 2022 годов мужчина реализовал мошенническую схему по продаже автомобилей, привезенных из-за границы. Хитрун предлагал свои услуги по ввозу автомобилей, в том числе и премиум класса.
При встрече с потенциальными покупателями он уверял, что имеет связи за рубежом и обещал за несколько недель "пригнать" авто на заказ.
Какие машины обещал:
- BMW X5;
- BMW X3;
- Renault Trafik;
- Volkswagen Toureg;
- Volkswagen Tiguan.
Утром деньги, а вечером – машины
После выбора авто и согласования цены покупатели переводили деньги псевдопродавцу. Однако в оговоренный срок автомобили никто из них не получал, а "продавец" исчезал.
Таким образом мужчина обманул четырех жителей Львовской и Херсонской областей на общую сумму почти 3 млн грн.
Экстрадиция из Германии все-таки состоялась
Чтобы избежать ответственности, мошенник покинул территорию Украины. Он долгое время скрывался от следствия, хотя уже был в международном розыске.
Благодаря сотрудничеству с международными правоохранительными организациями удалось добиться его экстрадиции из Германии и он предстал перед судом.
Небо в клеточку зарезервировано
Подсудимый "заработал" девятилетнее заключение. Правда, до вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.
Объясняем: приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.