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За какое нарушение на дороге предусмотрено 51 000 гривен штрафа

Управление в состоянии наркотического опьянения считается одним из самых тяжелых нарушений правил дорожного движения. Наказание состоит не только из существенных штрафов, но и из лишения права управления на достаточно долгий срок.
51 000 гривен штрафа: за какое нарушение такое наказание - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Управление в состоянии наркотического опьянения

Евгений Гудущан
logo29 июля, 15:20
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У Патрульной полиции Ивано-Франковской области напомнили об ответственности за управление в состоянии наркотического опьянения:️

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  • по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КУоАП - штраф 17000 гривен с лишением права управления на год;
  • по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - штраф 34000 гривен с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием транспортного средства или без такового или админарест на 10 суток с возмездным изъятием транспортного средства или без такового;
  • по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - 51000 гривен с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;
  • по ч. 4 ст. 130 (Употребление алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП – 34000 гривен или административный арест на срок пятнадцать суток с лишением права управления 3 года.

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