За какое нарушение на дороге предусмотрено 51 000 гривен штрафа

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Управление в состоянии наркотического опьянения
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У Патрульной полиции Ивано-Франковской области напомнили об ответственности за управление в состоянии наркотического опьянения:️
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- по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КУоАП - штраф 17000 гривен с лишением права управления на год;
- по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - штраф 34000 гривен с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием транспортного средства или без такового или админарест на 10 суток с возмездным изъятием транспортного средства или без такового;
- по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - 51000 гривен с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;
- по ч. 4 ст. 130 (Употребление алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП – 34000 гривен или административный арест на срок пятнадцать суток с лишением права управления 3 года.
Рейтинг влияния наркотических веществ. Их общий вред потребителям и окружающим