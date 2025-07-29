За какое нарушение на дороге предусмотрено 51 000 гривен штрафа

Управление в состоянии наркотического опьянения считается одним из самых тяжелых нарушений правил дорожного движения. Наказание состоит не только из существенных штрафов, но и из лишения права управления на достаточно долгий срок.