За переоборудование авто для людей с инвалидностью можно будет получить компенсацию

Кабмин принял постановление № 1442 от 7 ноября 2025 года, которым утвердил порядок реализации экспериментального проекта по назначению и выплате денежной компенсации за переоборудование транспортных средств для лиц с инвалидностью вследствие войны. Проект стартует с 1 января 2026 года и координируется министерством по делам ветеранов Украины.

Компенсация будет предоставляться в пределах фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, но не более 70 тысяч гривен. Право на выплату имеют лица с инвалидностью вследствие войны, которые являются владельцами легкового автомобиля и имеют медицинские показания для управления транспортным средством со специальным или ручным управлением. Выплата осуществляется единовременно в течение срока действия экспериментального проекта при условии, что заявитель ранее не получал аналогичной компенсации из государственного или местных бюджетов или из других источников.

Важной особенностью проекта является то, что компенсация может быть назначена независимо от года фактического переоборудования автомобиля. Ключевым условием является представление полного пакета документов, подтверждающих объем расходов, а также государственная регистрация или перерегистрация переоборудованного транспортного средства не ранее 1 января 2026 года.

Правительство также определило количественные ограничения: в 2026 и 2027 годах максимально возможное количество получателей компенсации ограничено до 1000 человек в год. Это свидетельствует об экспериментальном характере программы и намерении чиновников оценить ее эффективность перед возможным масштабированием.

Для получения компенсации лицо с инвалидностью вследствие войны должно обратиться в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики исполнительного органа городского совета по месту задекларированного, зарегистрированного или фактического проживания. Подача заявления допускается как в бумажной форме, так и в электронном виде путем направления сканированной копии заявления на официальный электронный адрес соответствующего органа.

Переоборудование транспортных средств должно осуществляться в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 607 от 21 июля 2010 года, с обязательной последующей государственной регистрацией в сервисных центрах МВД. Такой подход обеспечивает соблюдение стандартов безопасности дорожного движения и правовую легальность эксплуатации специально оборудованных автомобилей.

Введение этого экспериментального проекта является очередным шагом в системной поддержке ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны. Он направлен на повышение мобильности, уровня самостоятельности и социальной интеграции этой категории граждан, а также на создание дополнительных возможностей для трудоустройства, участия в общественной жизни.