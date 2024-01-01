За поджог полицейских или военных автомобилей обещают деньги, но исполнители оказываются за решеткой

26 августа вблизи Дарницкого управления полиции Киева неизвестный совершил поджог сразу двух полицейских автомобилей. Правоохранители за считанные часы установили личность поджигателя и его местонахождение.

Задержанным оказался 20-летний житель столицы. Он получил заказ на поджог через мессенджер Telegram, где неизвестные предложили ему деньги за умышленное повреждение служебного транспорта правоохранителей.

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Желая заработать, мужчина согласился на предложение, после чего получил подробные инструкции по совершению преступления.

Злоумышленник тщательно подготовился – снял квартиру в жилом доме недалеко от управления полиции. Убедившись в отсутствии свидетелей, приступил к поджогу автомобилей с помощью легковоспламеняющейся смеси. По требованию куратора, мужчина снял поджог на мобильный телефон как доказательство успешного выполнения задания. Однако после получения видеозаписи, "куратор" удалил переписку, не заплатив ни копейки исполнителю.

Зато правоохранители, при силовой поддержке полиции особого назначения, задержали злоумышленника за считанные часы. Ему уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник уже находится под стражей. За содеянное ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

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Кроме того, в разных регионах Украины правоохранители обнаруживают попытки поджога военных автомобилей. В частности, в Запорожье правоохранители “на горячем” задержали двух студентов, которые пытались поджечь два внедорожника, принадлежащих военным. Полицейские выяснили, что один из парней нашел сообщение о “подработке” от российских спецслужб в одном из мессенджеров.

К выполнению задания по поджогу автомобилей он привлек своего товарища. Сообщники получили от куратора инструкции о том, как действовать, а также приобрели легковоспламеняющуюся смесь. Впоследствии ребята подожгли один из автомобилей, но снять видеоподтверждение для заказчика не успели, поскольку их задержали правоохранители.

Сейчас следователи сообщили несовершеннолетним о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Кропивницком полицейские задержали 41-летнего местного жителя и его 17-летнего пасынка, которые решили "поработать" на вражеские спецслужбы и согласились за денежное вознаграждение поджечь автомобили военнослужащих. По указанию кураторов рф нарушители должны были снять свои действия на мобильный телефон и отправить для подтверждения выполнения заказа.

Накануне совершения преступления злоумышленники обследовали микрорайон с целью поиска “нужных” транспортных средств. В дальнейшем они облили два автомобиля военных легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

Правоохранители задержали отчима и его несовершеннолетнего пасынка в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.