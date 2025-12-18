За покупку поддельных прав можно понести уголовную ответственность

Киберполиция Украины совместно с Главным сервисным центром МВД предупреждают граждан об уголовной ответственности за заказ и использование поддельных документов на транспортные средства и водительских удостоверений. В ведомствах отмечают: так называемые "услуги без очередей и экзаменов", которые массово рекламируются в интернете и мессенджерах, является не упрощенной альтернативой государственным сервисам, а прямым нарушением закона.

По данным правоохранителей, в социальных сетях, Telegram-каналах и на онлайн-площадках регулярно появляются предложения "помощи" по оформлению водительских удостоверений, техпаспортов, номерных знаков или документов для растаможки авто. Все эти услуги относятся к исключительной компетенции сервисных центров МВД и не могут предоставляться никакими посредниками.

Как работают незаконные схемы

Киберполиция системно отслеживает деятельность таких "посредников", фиксируя цифровые следы в сети, переписку с клиентами и финансовые операции. Во время расследований правоохранители изымают компьютерную технику, поддельные бланки, голографические элементы, готовые фальшивые документы, а также оборудование для их изготовления.

В практике киберполиции уже есть судебные приговоры в отношении лиц, которые заказывали фальшивые водительские удостоверения через мессенджеры, передавали свои персональные данные третьим лицам, а впоследствии пользовались поддельными документами во время проверок. Суды в таких делах признавали виновными не только организаторов схем, но и "клиентов", квалифицируя их действия как использование поддельных документов или пособничество подделке.

Особое внимание правоохранители уделяют деятельности организованных преступных групп. Зафиксированы случаи, когда через анонимные аккаунты в соцсетях продавали фальшивые водительские удостоверения, техпаспорта и документы для таможенного оформления транспорта. Во время десятков обысков по таким делам изымали сотни бланков и готовых подделок, а фигурантам избирали меры пресечения в виде содержания под стражей. Часть производств уже передана в суд с перспективой реального лишения свободы.

Кто несет ответственность

В Киберполиции считают: использование поддельных документов не может считаться "неосторожностью" или "незнанием". Человек сознательно обращается к посторонним лицам, передает собственные персональные данные, получает документ вне установленной процедуры и использует его как официальный.

Кроме юридических последствий, водители с поддельными документами представляют повышенную опасность для других участников дорожного движения и фактически поддерживают теневые схемы, которые часто контролируются организованными преступными группировками.

Легальные документы

В Главном сервисном центре МВД подчеркивают, что все официальные услуги - от сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения до регистрации транспортных средств и выдачи номерных знаков - предоставляются исключительно через сервисные центры МВД. Процедуры являются сложными, регламентированными и предусматривают проверку информации в государственных реестрах.

Любые "альтернативные" предложения несут двойной риск: потерю денег и персональных данных, а также угрозу стать фигурантом уголовного производства. Правоохранители отмечают, что цифровые следы и финансовые транзакции со временем могут стать доказательной базой по делам.