За последние три года в Украину завезли люксовых авто на 55 миллиардов гривен

В течение 2022–2024 годов в Украину ввезли более 12 тысяч дорогих автомобилей стоимостью от 70 тысяч долларов. Общая таможенная стоимость всех этих машин достигла 55 миллиардов гривен. Об этом как пишет topgir.com.ua, сообщила народный депутат Нина Южанина, ссылаясь на данные, полученные от Государственной таможенной службы.

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Всего было зафиксировано 12 090 таких импортов. Из них:

7999 авто - стоимостью от 70 до 100 тысяч долларов

3872 - от 100 до 200 тысяч долларов

219 - дороже 200 тысяч долларов

Количество представительских авто, которые заезжают в страну, растет из года в год:

в 2022 - 2300 машин,

у 2023 - 4852,

в 2024 - уже 4938.

Интересная деталь: только за прошлый год в Украину завезли почти тысячу премиальных автомобилей на батарейках. Общая стоимость этих “электричек” - около 90 миллионов долларов. И хотя сумма впечатляющая, в бюджет с них не поступило ни одной гривны НДС - действующее законодательство освобождает электромобили от этого налога.

А вот транспортный налог автовладельцы все же платят. За январь-апрель 2025 года бюджет получил 87,2 миллиона гривен - это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего средств собрано в Киеве (26,5 млн грн), Днепропетровской (8 млн) и Одесской (7,6 млн) областях.