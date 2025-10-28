За продажу "армейских" авто жителю Волыни присудили штраф

В суде было доказано продажу предпринимателем четырех автомобилей, ввезенных под видом гуманитарной помощи.

Как говорится в приговоре суда в реестре открытого доступа reyestr.court.gov.ua, фигурант дела организовал схему по продаже гуманитарных авто на более 1,8 млн грн (1 881 244 грн).

Подсудимый признал себя виновным. В ходе рассмотрения доказано, что он действовал умышленно из корыстных побуждений, "осознавая общественно-опасный характер своих действий".

В течение июня-июля 2025 года, фигурант дела "осуществил реализацию транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины под видом благотворительной (гуманитарной) помощи".

Каждый раз техника ввозилась и декларировалась в представлениях таможенному органу как гуманитарная помощь в адрес благотворительной организации "Делаем добро сообща". Таким образом за указанное время было ввезено четыре легковых автомобиля, среди которых Audi A6, BMW X5, Jeep Grand Cherokee и Audi Q7.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 15 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 255 000 гривен и лишил права заниматься деятельностью, связанной с ввозом на таможенную территорию Украины подакцизных товаров, сроком на 1 год, без конфискации имущества.

Изъятые в ходе обысков в комнату хранения вещественных доказательств ТУ БЭП в Волынской области мобильный телефон марки Iphone 14 Pro Max и денежные средства в сумме 10 000 американских долларов США возвращены владельцу.