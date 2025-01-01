За продажу машин в Россию немца осудили, но "серые схемы" это не задело

Такими образом, он в обход санкций наладил продажу техники, подпадающей под запрет: поставки в РФ любых машин с объемом двигателя более 1,9 литра, в том числе Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi, запрещены.

Как пишет Deutsche Welle, ловкий продавец это требование проигнорировал, довел объем проданного до суммы более 5 млн евро. За содеянное пришлось отвечать. За продажу авто в Россию в обход санкций ловкого коммерсанта-продавца упекли за решетку на 5 лет.

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Как сообщила таможенная служба Эссена и прокуратура Франкфурта-на-Майне, на указанную выше сумму постановлением суда решено конфисковать имущество осужденного. Во время обыска у него нашли три дорогих автомобиля и почти 130 000 евро наличными.

Несмотря на то, что с июня 2023 года действует эмбарго на поставки автомобилей из ЕС в Россию, элитные автомобили, спортивные машины, кроссоверы и внедорожники продолжают поступать в РФ. Эксперты считают, что реальный объем теневых поставок может достигать десятков тысяч машин в год.

Так что проданная и оформленная осужденным продавцом 71 машины в Россию как экспорт в третьи страны является лишь каплей в том теневом рынке поставок.