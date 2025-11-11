За продажу "налево" топлива на 5,8 миллиарда гривен задержали подозреваемого, который был в международном розыске

Под процессуальным руководством Генпрокуратуры Украины полиция задержала мужчину, который находился в международном розыске по подозрению в завладении имуществом в особо крупных размерах. Как говорится в сообщении ГПУ, фигуранту дела предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Следствием установлено, что в течение 2017–2022 годов должностные лица высшего звена нефтеперерабатывающего предприятия вместе со связанными коммерческими структурами организовали схему незаконного отчуждения горюче-смазочных материалов.

Как "зарабатывали" деньги менеджеры НПЗ

Нефтепродукты передавались без оплаты, что уже интересно. Далее нефтепродукты продавались, а средства переводились на счета участников схемы.

Следующий этап в этой схеме был еще интереснее. Для прикрытия сделки заключали договоры с отсрочкой платежей "до двух лет после завершения военного положения".

Фигурант дела, чья афера с горючим оценивается в миллиарды гривен, подписывает протоколы о задержании. Фото: Офис Генпрокурора, Facebook

Сколько украли

По приблизительным подсчетам убытки предприятию от вывода за финансовый учет, а фактически за кражу продукции нефтеперерабатывающего завода, пересекли отметку в более 5,8 млрд грн (5 800 000 000 грн).

Причастному к афере с горючим и смазочными материалами в прошлом году объявили о подозрении, но тот скрывался за границей. Каким образом на него вышли, как его задержали и как он оказался в Украине снова, не сообщается.

Сказано лишь то, что 7 ноября 2025 года на его руки надели наручники. Задержанному по ходатайству прокуроров суд избрал меру пресечения.