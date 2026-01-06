За продажу некачественного топлива делец проведет в тюрьме три года

Кроме назначенного наказания в виде трех лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленного бензина и сырья, в доход государства также конфискованы транспортные средства, автоцистерны и резервуары, что использовались в противоправной производственно-торговой деятельности.

Как сообщают на своих ФБ-страницах региональное управление Бюро экономической безопасности и областная прокуратура, в суде по представленным материалам доказана причастность 39-летнего жителя Черновцов к незаконному изготовлению и сбыту фальсифицированного топлива в составе организованной преступной группы.

Технология примитивная, но схема работала

Как это ни странно, но процитируем прокуроров: “Фальсифицированное топливо изготавливали прямо во время транспортировки – в цистернах, после чего реализовывали под видом качественного”.

Детективы и прокуроры установили, что некачественное топливо продавалось через разветвленную сеть автозаправочных станций в Черновицкой и соседних областях.

Организатор "сел" первым

Фигурант дела отвечал за закупку, хранения, логистику транспортировки фальсификата, а также выполнял функции "казначея" – доставлял документы и наличные, полученную от незаконной реализации.

Фото из процесса досудебного расследования дела о фальсификате топлива. Фото: судебное дело прокуратуры и БЭБ

В организованной преступной группе находилось семь человек. Благодаря им в 2023–2024 годах было налажено незаконное производство и сбыт топлива через сеть АЗС.

За это время злоумышленники реализовали более 300 тысяч литров фальсифицированного низкого по качеству горючего. Общая стоимость пересекла отметку в 17 миллионов гривен.

Сколько не прячься, а время расплаты наступит

Некоторое время делец, который координировал процесс изготовления и сбыт горючего, скрывался за границей. После возвращения в Украину материалы уголовного производства были направлены в суд.

Суд признал виновным 39-летнего жителя Черновцов в участии в незаконном обороте подакцизных товаров (ч. 2 ст.27, ч. 3 ст.28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст.204 УК Украины).

Ему назначено реальное наказание – 3 года лишения свободы и еще много чего не очень приятного, связанного с конфискацией.