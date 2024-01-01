За съемку жертвы аварии в Германии "оператора" будут судить по уголовной статье

Авария произошла на немецкой трассе А6 вблизи города Унтерайзесхайм. Водитель муниципального грузовика Iveco Eurocargo не придерживался безопасной дистанции и врезался в машину впереди. После столкновения, пишет 40ton.net, он оказался зажатым в короткой дневной кабине.

Как сообщают местные ресурсы, пока пострадавший водитель Iveco ждал приезда спасателей, на встречной дороге появился другой грузовик. Его водитель по всем правилам припарковался на обочине, перебежал полосу и стал возле отбойника снимать на свой телефон место аварии и пострадавшего.

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Вызволять пострадавшего прибыли спасатели, которым пришлось разрезать металл гидравлическим инструментом. Изувеченного мужчину увезли в больницу с тяжелыми травмами. Впоследствии на место аварии допустили местное телевидение, журналистам которого в целях профилактики позволили показать (см. видео внизу) последствия беспечности при несоблюдении дистанции.

Ограниченное движение возле места аварии продолжалось долго. Скриншот: Авто24

Однако на этом история не закончилась. Полиция задержала водителя грузовика, который снимал аварию и пострадавшего на телефон. Ему предъявили подозрение в нарушении запрета фотографирования или съемки мест ДТП и их жертв.

Такое требование прописано в немецком законе. Запрет фото- и видеосъемки включен в Уголовный кодекс Германии с 2021 года. За игнорирование этого требования суд может назначить штраф или посадить виновного в тюрьму на срок до двух лет.