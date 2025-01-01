За сколько можно выторговать Kia Optima K5 на аукционе Copart или IAAI

Kia Optima в Украине больше знают как Kia K5, которые привезены из Кореи. Они оснащены системой питания на пропан-бутане (LPG). Зато американские Kia Optima оснащены бензиновыми двигателями, причем многие из них переделать на ГБО трудно и нерентабельно. Впрочем, комплектации на американских машинах лучше.

Кстати в Китае новые Kia стоят вдвое дешевле, чем в США

Согласно информации аналитического сайта Autoastat, который отслеживает цены на торгах в аукционах Copart и IAAI, средняя цена Kia Optima (2016 - 2019) в июне 2025 года составила $ 1620. Это несколько дороже, чем в начале этого года - в январе такой седан можно было купить за $ 1480. Интересно, что в штате Вермонт они продаются чуть более, чем за тысячу долларов.

Четвертое поколение Kia Optima было запущено в июле 2015 года для корейского рынка, а позже и в других странах, сообщает Autoevolution.

Optima стала еще одним дизайнерским успехом, сделанным бывшим дизайнером Audi Петером Шрайером. Ее линии и особенности стали еще одним шагом к массовому автомобилю с премиальными элементами как внутри, так и снаружи.

Колесная база Optima 2015 года была увеличена на 10 мм. Относительно внешнего вида, команда дизайнеров применила европейский подход, предлагая наклонное лобовое стекло и спортивный вид автомобиля. На передней панели стреловидные фары подчеркивали спортивный вид автомобиля.

Внутри салон стал больше, чем у предыдущей Optima. Кроме несколько более длинной колесной базы, более широкий автомобиль обеспечил больше места в плечах пассажиров. Для повышения комфорта в интерьере было использовано больше мягких материалов с качественными контактными поверхностями.

Были добавлены новые функции, такие как подогрев и вентиляция передних сидений. Кожа Nappa предлагалась как опция. Для информационно-развлекательной системы был доступен 8-дюймовый сенсорный дисплей, который включал подключение к Apple CarPlay и Android Auto. Аудиосистема была создана Infinity и включала 14 динамиков.

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Под капотом было три варианта двигателей: 2,0-литровый турбодвигатель, 2,4-литровый атмосферный и новый 1,6-литровый турбодвигатель. Первые два сочетаются со стандартной 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а последний передавал крутящий момент на колеса через 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.