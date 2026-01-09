За военными машинами Tatra уже стоят в очереди: Украина не исключение

Рычаги влияния больше всего ощутимы все-таки в Центральной Европе. Как показывает анализ, продвижение продукции военного сегмента резко пошло вверх из-за спроса и хорошо налаженной дистрибуции.

Активную позицию, как пишет logistyka.rp.pl, здесь заняла венгерская аэрокосмическая и оборонная компания 4iG Space and Defence (4iG S&D). Она заключила эксклюзивное соглашение с Tatra Trucks из Koprzywnica по распространению и продаже военной и специализированной техники компании в Венгрии.

Портфель заказов пухнет

Упомянутая венгерская компания связана с Rába Automotive (74,34 процента акций), которая специализируется на производстве осей и сейчас станет вторым центром производства и разработки Tatra в Центральной Европе.

Tatra чехословацкой группы CSG имеет портфель заказов на 3 года вперед. Стоимость контрактов достигает 11 миллиардов евро. Для любого европейского автопроизводителя такой запас мощности считается перспективным.

В течение последних двух лет Tatra Defence существенно расширила номенклатуру как грузовиков, так и шасси под различные надстройки. Фото: Tatra Trucks

Прошлый декабрь стал урожайным на контракты

Заказы идут отовсюду, даже с других континентов. В декабре 2025 года CSG объявила о контракте стоимостью около 1 миллиарда долларов с анонимным азиатским клиентом на поставку 4000 военных грузовиков Tatra. Сделка должна быть реализована через Tatra Defence Slovakia.

Также в декабре 2025 года Словакия подписала рамочное соглашение с Tatra Defence Systems о поставках военных машин Tatra Force в вариантах 4×4, 6×6 и 8×8 в 24 конфигурациях. Контракт предусматривает финансовый лимит в 1,17 миллиардов долларов чисто для заказов, размещенных в течение срока действия соглашения.

В декабре 2025 года Хорватия официально присоединилась к международному рамочному соглашению о поставках военных логистических машин Tatra T-815 от Tatra Defence, что позволило Вооруженным силам Хорватии заказать до 420 машин в конфигурациях 6×6 и 8×8.

Украина также в заказчиках

Кроме того, Tatra поставляет шасси для DAF, которая продает полные машины для армии, например, недавно в Бельгию. Украина также использует шасси Tatra, устанавливая на них гаубицы Bogdanа.

Инвестиции направлены в завтрашний день

Полгода назад владелец Tatra решил инвестировать 7,3 миллиарда чешских крон (это примерно 14,6 гривен) в два завода (более 2 миллиардов крон в литейном и кузнице дочерней компании Tatra Metalurgie) и в сам завод Tatra Trucks (4,9 миллиарда крон), чтобы удвоить производство до примерно 3 тысяч грузовиков в год до 2030 года.

Напомним, в 2024 году компания выпустила 1548 автомобилей, что на 97 единиц больше, чем в 2023 году. По состоянию на конец 2025-го компания Tatra изготовила не менее 1750 автомобилей, однако точные итоговые данные будут озвучены позже.