Через западную границу уже прошло огромное количество грузовиков с гуманитарной помощью. Грузы продолжают прибывать.

С 24 февраля 2022 года пограничники Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины пропустили 30 386 транспортных средств с гуманитарными грузами.

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К помощи украинцам в войне с оккупантами активно приобщаются не только благотворительные фонды, государственные и волонтерские организации иностранных государств, но и частные предприниматели, государственные служащие, правоохранители, священнослужители, работники, школьники и т.д.